Рыбак созывает внеочередное заседание Рады 13 ноября

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак подписал Распоряжение «О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины седьмого созыва».

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Распоряжение подписано по требованию 160 народных депутатов Украины «о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины седьмого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины».

Председатель ВР распорядился «созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины седьмого созыва на 10 часов 13 ноября 2013 года, на котором рассмотреть такие вопросы: 1) проект закона Украины о возможности лечения за рубежом лиц, осужденных к лишению свободы; 2) проект закона Украины о прокуратуре (реестр. №3541, второе чтение); 3) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства по вопросам проведения выборов (реестр. №3396, второе чтение)».

Также Рыбак поручил руководителю Аппарата Верховной Рады Украины Валентину Зайчуку обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины 13 ноября 2013 года и проинформировать народных депутатов Украины о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем.