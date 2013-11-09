Саудовская Аравия потребовала постоянного членства в ООН для арабских стран

Саудовская Аравия потребовала постоянного членства в Совете Безопасности ООН для арабских стран после недавнего отказа от своего места на непостоянной основе, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Arabia.

В октябре этого года Саудовская Аравия была впервые избрана Генеральной Ассамблеей страной-членом СБ на 2014-2015 годы, после чего ее правительство объявило об отказе от своего места, считая, что реформы в организации не проводятся должным образом, и ее работа крайне неэффективна.

Требование предоставить постоянное членство для арабских стран в ООН было озвучено послом Саудовской Аравии в ООН Абдаллой аль-Моулими, который отметил, что представители Совбеза не могут справиться с проблемами на Ближнем Востоке. Чиновник также подверг критике систему принятия решений в СБ ООН из-за права вето пяти основных стран-членов.

Место в Совете безопасности ООН после отказа Эр-Рияда стать непостоянным членом этого органа займет Иордания, сообщило ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на дипломатические источники.