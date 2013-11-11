Число пострадавших от тайфуна на Филиппинах достигло 9,5 млн человек

Число пострадавших от разрушительного тайфуна на Филиппинах достигло 9,5 млн человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН, передает РИА «Новости».

"Генеральный секретарь (Пан Ги Мун) крайне обеспокоен последствиями тайфуна Хайянь (Йоланда), одного из сильнейших ураганов, способных вызвать обвалы, который затронул 9,5 миллиона человек на Филиппинах и привел к обширным разрушениям и перемещению населения", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, Пан Ги Мун предложил помощь постоянному представителю Филиппин при ООН Либрану Кабактулану.

Гуманитарные организации уже собрали питательные добавки для детей, средства оказания первой медицинской помощи, воду для 13 тысяч семей в охваченных бедствием районах.

Тайфун обрушился на Филиппины 9 ноября, принеся ветры, скорость которых достигала 315 километров в час и с порывами до 379 километров в час. Супертайфун сопровождали волны высотой до шести метров на островах Самар и Лейте. Цепь разрушений протянулась по центральной части Филиппин примерно на 600 километров с востока на запад. В одной только провинции Лейте число жертв, по прогнозам местных властей, может достичь 10 тыс. человек.