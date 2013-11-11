Азаров обещает честно сказать, «куда и на что тратились деньги» в стране

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Николай Азаров заверил, что сегодня власть честно может сказать, «куда и на что тратились деньги» в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 9 ноября в Донецке, выступая на конференции Донецкой областной Партии регионов.

Азаров напомнил, что его правительству было трудно работать, потому что предшественники оставили внутренние долги, разрушенную экономику. Но, он подчеркнул, что власть «не плакала и не жаловалась», а «строила для людей в стране школы и больницы».

«Мы тяжело строили объекты все – на нервах, на интеллекте, но мы все их построили. И сейчас мы можем честно сказать людям куда мы и на что тратили деньги», - сказал премьер-министр. И объяснил: «Практически в каждом областном центре мы сделали что-то с нашим здравоохранением – где-то построили новые больницы, где-то перинатальные центры, больницы скорой помощи. Ни одного нет районного центра, где бы мы не отремонтировали районную больницу, ни одного нет районного центра, где бы мы не построили и не отремонтировали бы школу».

Он призвал однопартийцев не молчать об этих достижениях. «А мы сидим молчим на этих телевизионных ток-шоу, которое работает против нас….Однопартийцы, если мы хотим, чтобы в 2015 году снова Донбасс окутывали колючей проволокой, давайте будем продолжать молчать….Куда они нас зовут, эти болтуны, которые в своей жизни сортира не построили. И они теперь попрекают нас, что мы проводим кардинальные преобразования в стране», - сказал Азаров.

В то же время, он признал, что в работе его правительства есть «и крупные недостатки, и просчеты», о которых они знают и с которыми борются.

«Да, помимо внешних неблагоприятных факторов – рецессии, высоких цен на газ, определенных мер России, мы сами имеем крупные недостатки и просчеты в нашей внутренней финансово-экономической политике. Но мы их видим, знаем и боремся с ними», - акцентировал премьер-министр.

По его словам, эти недостатки будут устранены, и «значит, мы выйдем на устойчивые темпы экономического развития». Развитие внутреннего рынка он видит в строительстве мостов, эстакад, жилья, что и приведет к развитию украинской промышленности и экономики.

«Каждый миллиард, в том числе и кредитный, вложенный в это дело при условии потребления внутренних продуктов, это оживление экономики», - сказал Азаров, добавив, что по поручению Президента Украины к концу текущего года также «будет снижена до 14% учетная ставка по кредитам», что положительно изменит финансово-экономическую политику Украины.