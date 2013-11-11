Успех саммита в Вильнюсе зависит от судьбы Тимошенко - Представительство ЕС в Украине

11:35, 11 ноября 2013
Разное
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Успех для Украины на ноябрьском саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе зависит от принятия Верховной Радой закона, который позволит экс-премьеру Юлии Тимошенко выехать на лечение за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель главы Представительства Европейского Союза в Украине Мария Юрикова в ходе пленарного заседания Национального конвента Украины в отношении Европейского Союза.

Юрикова отметила, что позитивным является принятие Верховной Радой в первом чтении закона о прокуратуре и о выборах народных депутатов. При этом она высказала надежду, что на текущей неделе украинский парламент сможет принять эти два закона во втором чтении.

Однако Юрикова подчеркнула, что пока непонятная ситуация с третьим законопроектом, который касается судьбы Тимошенко.

«Третий закон, который остается, это решение вопроса избирательного правосудия. Этот закон остается не принятый. Очень важно найти правильное решение и решить этот вопрос. Это очень важная веха. Если Украина мобилизирует свой потенциал, как она всегда могла это делать, и обеспечит выполнение этой вехи, то саммит может быть успешным в отношении Украины и ЕС», - сказала Юрикова.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Верховная Рада создала временную рабочую группу по подготовке законопроекта о выезде осужденных для лечения за границу, который должен решить вопрос Тимошенко.

Заседание этой рабочей группы состоится 11 ноября. Парламентарии планируют рассмотреть все подготовленные законопроекты.

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