В Польше стартовал саммит ООН по проблеме изменения климата

В столице Польши начинается очередная, 19-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Участие в двухнедельном климатическом саммите ООН примут представители более 190 стран, экспертов и экологов, сообщили УНИАН в Национальном экологическом центре Украины.

В этом году в центре внимания участников глобального собрания – подготовка нового климатического соглашения, которое должна вступить в силу после 2020 года, сменив Киотский протокол.

На заседаниях рабочей группы будут обсуждать, каким должен быть этот документ: из чего складываться и какие выбрать критерии для установления целей по сокращению выбросов для стран. Не меньше внимания планируется посвятить и ситуации на ближайшие восемь лет, в частности, усилению обязательств развитых стран, помощи бедным странам и развитию технологий для предупреждения глобального потепления, отмечается в сообщении.

Украинская сторона во время переговоров намерена сосредоточится на разъяснении правил поправки к Киотскому протоколу, которую приняли в прошлом году в Дохе.

“Киотский протокол за четыре года принес Украине около миллиарда евро иностранных инвестиций на модернизацию предприятий и мероприятия энергоэффективности, потому Украине следует сосредоточиться на том, чтобы ратифицировать второй период Киотского протокола с большими обязательствами по сокращению выбросов”, – отметила координатор программы по вопросам изменения климата Национального экологического центра Украины Мария Сторчило.

***Официальные обязательства Украины составляют 20% сокращений от уровня выбросов 1990 года, а это фактически означает удвоение их объема. Вместе с тем, Международный экономический анализ засвидетельствовал, что Украина может принять целью сокращение парниковых газов в объеме 58% от уровня 1990 года и при этом извлечь экономические выгоды.

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