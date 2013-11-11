УДАР: Янукович зря надеется на улучшение отношений с РФ в случае срыва подписания соглашения с ЕС

Срывая подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, Виктор Янукович напрасно рассчитывает, что это улучшит отношения с Россией и повысит его шансы на переизбрание Президентом. Об этом говорится в заявлении партии «УДАР», переданном УНИАН.

В партии убеждены, что, независимо от того, какие обещания руководство России давало и будет давать главе украинского государства, оно все равно «в конечном итоге обманет Януковича». «Как только соглашение не будет подписано и ЕС охватит волна разочарования и раздражения Украиной и ее нынешним руководством, Украина окажется в полной изоляции. И потеряет любые шансы на доступ к поддержке со стороны международных финансовых учреждений в условиях, когда ситуация в финансово-экономической сфере стремительно ухудшается, - говорится в заявлении «УДАРа».

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«УДАР» не имеет сомнений, что в этой ситуации Россия, как это уже было после «харьковских соглашений» 2010 года, лишь будет выдвигать все новые и новые требования вплоть до полного отказа Украиной от своего экономического и политического суверенитета. При этом, считают в партии, Янукович еще и получит справедливый гнев собственного народа, которого он своими действиями лишает европейского будущего. «Сорвав подписание Соглашения об ассоциации, сделав ставку на то, чтобы удержаться при власти любой ценой в тени российского авторитаризма, Янукович не только загоняет страну в тупик, но и лишает себя шансов уйти с должности цивилизованным образом», - говорится в заявлении «УДАРа».

Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывает подписать Соглашение об ассоциации с европейским Союзом на саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября с.г. в Вильнюсе. Украине для этого необходимо выполнить ряд условий, в частности, решить «вопрос Тимошенко». Так, в пятницу, 8 ноября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении два евроинтеграционных законопроекта – о прокуратуре и о совершенствовании избирательного законодательства, однако, оппозиция и большинство не достигли консенсуса ни по одному из четырех законопроектов о лечении осужденных за рубежом, которые дают возможность освободить экс-премьера Юлию Тимошенко из заключения. В ВР была создана рабочая группа по наработке нового законопроекта по этому вопросу. Председатель ВР Владимир Рыбак назначил на 13 ноября внеочередное заседание парламента, где должны быть рассмотрены эти законопроекты.

В то же время, 9 ноября пресс-служба Президента Украины Виктора Януковича сообщила о его рабочем визите в Москву. Российские СМИ сообщают, что встреча Януковича с Президентом РФ Владимиром Путиным состоялась в воскресенье, 10 ноября, однако ни пресс-служба украинского Президента, ни пресс-служба главы России до сих пор не предоставили никакой официальной информации по этому поводу.

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