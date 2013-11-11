Пресс-секретарь Путина подтвердил факт визита Януковича в Москву

Москва. Президент Украины Виктор Янукович 9 ноября посетил с рабочим визитом Москву и обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным торгово-экономические отношения, сказал в Екатеринбурге журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости".

«В субботу состоялся краткий рабочий визит Президента Украины Януковича в Москву, где прошли его переговоры с Путиным. Комплексно обсуждались торгово-экономические отношения между Россией и Украиной», - сказал Песков.

При этом на сайте Кремля отсутствует сообщение о данной встрече.

Как известно, 9 ноября пресс-служба Президента Украины сообщила, что Янукович осуществит рабочий визит в Российскую Федерацию, в ходе которого проведет встречу с Путиным. «Стороны обсудят вопросы торгово-экономических отношений Украины и России накануне саммита «Восточного партнерства», который состоится в конце ноября в Вильнюсе», - говорится в сообщении. При этом пресс-службы глав двух государств не сообщают о результатах переговоров.