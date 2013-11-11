Эксперты рассказали как промо-коды влияют на продажи товаров

Более 70% покупателей принимают окончательное решение о покупке непосредственно в магазине. При этом 67% предпочитают приобретать товар по акционным условиям.

Об этом УНИАН сообщили представители рекламных компаний. В частности, как отметили специалисты, когда рекламные бюджеты компаний массово сокращаются, перед маркетологами стоит непростая задача: при минимальном бюджете получить максимальную эффективность. Одним из качественных инструментов, который успешно решает эту задачу, - нанесение уникального промо-кода на упаковку - on-pack promotion. Суть подобных акций состоит в том, что покупатель приобретает товар с уникальным промо – кодом на внутренней стороне упаковки и автоматически становится ее участником, активировав указанный код с помощью sms или через официальный web-сайт.

Таким образом, упаковка товара приобретает дополнительную ценность и становится одной из ключевых составляющих цепочки продаж. Ведь именно она привлекает внимание покупателя и в то же время является носителем уникальной информации.

Кроме традиционных промо – кодов, которые содержат цифры и буквы, производители предлагают графические изображения призов: зонтика или чашки. Рисунок наносится на внутреннюю сторону упаковки и дает возможность проведения акций с мгновенным результатом – покупатель, открывая упаковку, сразу видит, какой приз или бонус он выиграл.

Представители индустрии поддержали мнение рекламных компаний. Ирина Мирошник, председатель Правления ОАО «УКРПЛАСТИК», отметила, что эту технологию компания освоила более 5 лет назад и подчеркнула, что акции с промо – кодами на упаковке наиболее востребованы в периоды снижения потребительской активности. «Мнение о товаре покупатель составляет в течение нескольких секунд - с первого взгляда на упаковку, с первого прикосновения. Именно поэтому, в создании упаковочного материала нет мелочей. Важен не только внешний дизайн и картинка. Весомую роль играет качество материала и его текстурные характеристики. Не менее значимо сочетание функциональности упаковки и удобства ее использования. Современный и качественный упаковочный материал служит эффективным маркетинговым инструментом для продвижения продукции на рынке и ее защиты от подделок. Мы производим такую продукцию уже более 20 лет. Не скрою, упаковочные материалы для проведения промо – акций, занимают в нашем производстве особенное место. В этих случаях мы стремимся предложить клиентам немного больше, чем они от нас ждут.