ЕС и США возобновили переговоры о свободной торговле

Второй раунд переговоров между Евросоюзом и США о зоне свободной торговли открылся сегодня в Брюсселе. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает ИТАР-ТАСС.

В Брюссель прибыла американская делегация, состоящая из 50 экспертов в разных областях экономики под руководством помощника торгового представителя США по странам Европы и Ближнего Востока Дэниела Мьюллани. Европейскую делегацию возглавляет главный переговорщик ЕС по трансатлантической торговле и инвестиционному партнерству Игнасио Гарсия- Берсеро.

Консультации будут продолжаться в течение недели с 11 по 17 ноября. Стороны обсудят вопросы, касающиеся сферы услуг, инвестиций, энергетики и сырья. В то же время, несмотря на призывы депутатов Европарламента и правозащитных организаций, Еврокомиссия не намерена выдвигать дополнительные требования о защите частной электронной информации в ходе переговорного процесса.

Вашингтон и Брюссель рассчитывают за счет соглашения о зоне свободной торговли повысить объем своего суммарного ВВП на 100 млрд долларов в год. В настоящее время Евросоюз и США являются крупнейшими в мире торговыми партнерами, их товарооборот в прошлом году составил 646 млрд долларов.