Совет Европы рекомендует Украине начать реформу местного самоуправления в 2014 году

Совет Европы рекомендует Украине начать реализацию реформы местного самоуправления уже в следующем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Марк Кулз (Бельгия) на заседании круглого стола «Реформирование местного самоуправления в Украине» при участии представителей Совета Европы, Европейского Союза, дипломатического корпуса сегодня в Киеве.

«Пришло время ее (реформу - УНИАН) реализовать. Поэтому я надеюсь, что Президент Украины подпишет ее в конце этого - начале 2014 года», - подчеркнул Кулз, презентуя отчет Совета Европы о местной и региональной демократии в Украине.

Он подчеркнул, что Конгресс местных и региональных властей СЕ рекомендует предпринять все меры для усовершенствования украинского законодательства и своевременного осуществления реформы, чтобы «расширить полномочия и финансовую автономию органов самоуправления, усилить их способности, как того требует Европейская хартия местного самоуправления».

«Если реформа будет введена в действие в 2014 году, она будет неизбежной», - уверен Кулз.

В то же время, председатель Общества Совета Европы в Украине Владимир Ристовски выразил надежду, что украинская власть обеспечит принятие концепции реформирования местного самоуправления и дальнейшего изменения Конституции. «Этот процесс будет непростым для Украины. Но Совет Европы готов обеспечить необходимую помощь», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул во время заседания данного круглого стола заявил, что концепция реформирования местного самоуправления в Украине будет одобрена правительством через 2 недели.