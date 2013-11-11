Арбузов: Украина рассчитывает на поддержку ЕС в подготовке к имплементации соглашения

Украина готовится к имплементации соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом и рассчитывает на поддержку ЕС в этом процессе, заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов по итогам встречи с европейским комиссаром Янушем Левандовски.

«Украина движется к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Принимаются необходимые законы и решения правительства. Также Украина уже сейчас готовится к имплементации Соглашения. Это решающее и очень непростое время для нашей страны. В этот ответственный момент нам нужна поддержка Европейского Союза» , - цитирует Арбузова его пресс-служба.

По словам первого вице-премьера, Украине удалось сблизить позиции с ЕС по многим вопросам.

Он напомнил, что реформаторские шаги правительства были оценены Всемирным банком.

«В последнем рейтинге «Doing Business» Украина поднялась сразу на 28 позиций, заняв 112 место среди 190 стран. За три года Украина улучшила свои позиции на 40 пунктов. Дальнейшее улучшение инвестиционного климата мы связываем с созданием зоны свободной торговли с ЕС», - сказал первый вице-премьер.

Арбузов убежден, что введение европейских норм и стандартов, снятие торговых барьеров повысит привлекательность Украины и создаст более комфортные условия для бизнеса.

Кроме того, Арбузов сообщил еврокомиссару, что в настоящее время украинское правительство работает над поиском внутренних стимулов для оживления экономики и переориентации экспорта на новые рынки.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует подписать соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе 29 ноября.

После подписания большая часть (90%) норм свободной торговли будет временно применяться в отношениях между Украиной и ЕС после ратификации документа Верховной Радой и Европарламентом.

Политическая часть вступит в силу после ратификации всеми 28-ю странами-членами ЕС.

По словам главы правительства Николая Азарова, для адаптации украинских технических регламентов к требованиям Евросоюза Украине в течение 10 лет потребуется до 165 млрд евро.