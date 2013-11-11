Неудачи с ЕС и МВФ ухудшат рейтинги Украины вплоть до дефолтных – эксперт

Провал подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом или отсутствие решения о возможности возобновления финансирования Украины со стороны Международного валютного фонда может спровоцировать дальнейшее понижение суверенных рейтингов Украины вплоть до дефолтных и, таким образом, окончательно усложнит доступ Украины на рынки заимствований. Об этом в комментарии УНИАН заявил глава аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

«Если очерченная тенденция не будет прервана, то действительно на каком-то этапе все закончится дефолтом. Но пока есть еще надежды на позитивные новости от Украины (ассоциация с ЕС, сотрудничество с МВФ), наблюдатели, в том числе и рейтинговые агентства, не спешат делать радикальные выводы», - сказал Паращий.

При этом он отметил, что само по себе снижение рейтингов крайне негативно отразится на доходности украинских долговых бумаг и стоимости заимствований. «Стоимость внешних заимствований для страны еще больше вырастет, тем самым еще крепче закупорив доступ на внешние рынки», - подчеркнул эксперт, добавив, что нынешняя ситуация – отнюдь не предел ожиданий. Сейчас, по мнению Папащия, наблюдатели ждут сигнала по результатам саммита в Вильнюсе. «Очевидно, что если такового не будет, стоимость украинских бумаг еще больше вырастет. Дальше ситуация будет зависеть от доступности альтернативных источников финансирования валютного дефицита страны», - сказал собеседник УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный долгосрочный рейтинг Украины и рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом.

По мнению аналитиков Fitch, Украина продолжает наращивать дефицит платежного баланса и искусственно сдерживать курс гривни. При этом приток внешнего капитала, по мнению Fitch, вряд ли компенсирует потерю объема резервов. Украина, как отмечается, и во многом ее корпорации и банки, фактически отрезаны от внешних рынков заимствования высоким уровнем рисковой премии по облигациям.

В Fitch обратили внимание, что правительство ищет альтернативные источники ресурсов. В этой связи небольшим просветлением на общем негативном фоне служит перспектива возобновления финансирования страны со стороны Международного валютного фонда.

Неделей ранее рейтинг Украины был снижен международным рейтинговым агентством Standard & Poor's Ratings Services до уровня «B-» с «В». В конце сентября рейтинги Украины до преддефолтного уровня «Саа1» снизило международное агентство Moody’s.

Прогнозы по всем рейтингам негативные, что обуславливает возможность их дальнейшего снижения в случае ухудшения экономической ситуации в стране.

По данным британской газеты Financial Times, после публикации рейтинга Fitch доходность 10-летних украинских еврооблигаций выросла почти до 10%.

Совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда - планирует в середине декабря обсудить вопрос возобновления сотрудничества с Украиной, в том числе в части возможного предоставления финансирования по программе stand-by в объеме порядка 15 млрд долл.