Анонс на 12 ноября

* Украинский банковский форум.

* Пятая международная конференция Petroleum Ukraine-2013. Организатор – "Консалтинговая группа А-95" при поддержке ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины". К участию приглашены представители Минэнергоугля, Администрации морских портов Украины, "Роснефти", "БНК-Украина", сети автозаправочных комплексов WOG, ВЕТЭК, "Шелл Ритейл Украина", Socar, "АТАН-Крым", "Восточные ресурсы", "Укрнафта", "Веста".

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в подписании меморандума с общественными объединениями инвалидов.

* Состоится публичная дискуссия на тему: «Защищенность сбережений: как сохранить и приумножить собственные средства без угрозы их потери?». Мероприятие проводится по инициативе ОО «Лига финансового развития» при информационной поддержке еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены: Борис Приходько, первый зам.председателя НБУ и/или Елена Щербакова, директор Генерального департамента банковского надзора НБУ; Галина Пахачук, директор Департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины, Алена Шарова, директор- распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц и/или Андрей Оленчик, зам.директора- распорядителя ФГВФЛ, Сергей Мамедов, председатель правления АБ «Укргазбанк», исполнительный директор НАБУ и др.

* Состоится публичная беседа с Юрием Ехануровым на тему: "Почему и какой должна быть стратегия развития для Украины". Организатор - Ассоциация выпускников НаУКМА.

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