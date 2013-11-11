ТОП-10 (11 ноября)

«Нафтогаз» лишился доли в компании «Укргаз-Энерго»

S&P пересмотрело прогноз рейтинга агрохолдинга «Креатив»

S&P понизило рейтинг агрохолдинга «Украинские аграрные инвестиции»

«Укртелеком» планирует выпустить облигации на 60 млн грн

ЕБРР сохранил свой прогноз падения экономики Украины до -0,5% по итогам года

Украина увеличила транзит газа в Европу и СНГ

Неудачи с ЕС и МВФ ухудшат рейтинги Украины вплоть до дефолтных – эксперт

Украина с 9 ноября прекратила закупать российский газ

Профсоюзы и УСПП просят срочной встречи с Януковичем из-за ухудшения отношений с Россией

«Нафтогаз» задолжал «Укргазвыдобуванню» 2,3 млрд грн

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«Нафтогаз» лишился доли в компании «Укргаз-Энерго»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» по решению суда лишилась своей 50% доли в частной компании «Укргаз-Энерго», которая с апреля 2006 года по январь 2008 года была единственным поставщиком природного газа в Украину.

«Пакет владельца акций юридического лица НАК «Нафтогаз Украины» уменьшился с 2500 штук до 0 штук акций, что составляет 0% уставного капитала эмитента», - говорится в сообщении «Укргаз-Энерго» в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как ранее сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Киева летом 2013 года обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть «Укргаз-Энерго» 50% акций предприятия, которыми владеет НАК.

Также суд обязал «Ощадбанк», являющийся хранителем акций, принадлежащих «Нафтогазу», перевести со счетов «Нафтогаза» 2500 акций «Укргаз-Энерго» на счет самого предприятия.

В конце октября 2012 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева о признании права собственности компании "Укргаз-Энерго" (г. Киев) на 4,862 млрд куб м газа, находящегося в подземных хранилищах газа (ПХГ) компании "Укртрансгаз".

1 октября 2008 года Хозяйственный суд Киева принял решение о ликвидации «УкрГаз-Энерго». Суд также признал недействительными решение учредительного собрания основателей компании от 2 февраля 2006 года, решение общего собрания акционеров от 28 апреля 2007 года, устав компании.

1 июня 2009 года Киевский апелляционный хозяйственный суд внес изменения в решение первой инстанции. В частности, хозсуд решил просто прекратить деятельность «УкрГаз-Энерго» путем ликвидации, а апелляционная инстанция обязала учредителей СП – НАК «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo совместно осуществить меры по ликвидации.

Требование НАК «Нафтогаз Украины» о создании ликвидационной комиссии было отклонено, а сама компания ликвидирована не была.

Киевский апелляционный хозяйственный суд своим постановлением от 30 июня 2011 года признал недействительным решение учредительного собрания совместного предприятия ЗАО «УкрГаз-Энерго» (г. Киев) от 2 февраля 2006 года в части участия НАК «Нафтогаз Украины» в создании этого СП, а также признал недействительным устав «УкрГаз-Энерго» в части участия «Нафтогаза» в капитале этой компании.

Справка УНИАН. Созданное в феврале 2006 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» является совместным предприятием НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария). С апреля 2006 года по январь 2008 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» было единственным поставщиком природного газа в Украину.

В марте 2011 года Национальная комиссия по регулированию энергетики выдала «УкрГаз-Энерго» лицензию на поставку 4,8 млрд куб. м природного газа и газа-метана угольных месторождений в год по нерегулируемому тарифу сроком на 5 лет.

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S&P пересмотрело прогноз рейтинга агрохолдинга «Креатив»

Рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный рейтинг одного из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине группы «Креатив» на уровне «В-», однако пересмотрело прогноз до «негативного» со «стабильного» в связи с понижением суверенных рейтингов Украины.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, размещенном на его корпоративном сайте.

«Мы считаем, что группа «Креатив», операционные активы которой расположены в Украине, подвергается возросшему страновому риску и риску перевода и конвертации валюты для украинских несуверенных заемщиков», - сказано в сообщении.

Вместе с тем, S&P считает, что «Креатив» поддерживает удовлетворительные показатели операционной деятельности и имеет значительный объем валютной выручки.

Агентство по-прежнему оценивает профиль бизнес-рисков компании как «слабый» и профиль финансовых рисков как «характеризующийся высоким уровнем финансового рычага».

В S&P отметили, что ослабление кредитоспособности Украины может обусловить возникновение дополнительных рисков для «Креатива», в частности, таких как ограничения на валютные операции, ужесточение валютного контроля и несвоевременный возврат уплаченных сумм по НДС. Тем не менее, аналитики агентства указывают на эффективность производственной деятельности холдинга, что обеспечивает ему значительный объем экспортной выручки.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября S&P понизило суверенный кредитный рейтинг Украины и оценку риска перевода и конвертации валюты для украинских несуверенных заемщиков до «В-» с «B».

Справка УНИАН. Агропромышленная группа «Креатив» является одним из лидеров украинского рынка жиров и маргаринов с долей более 30%. Группа владеет тремя заводами по переработке семян подсолнечника с общим годовым объемом около 1,1 млн тонн. Также «Креатив» владеет четырьмя заводами по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. Группа занимается переработкой соевых бобов и развивает сельскохозяйственное направление, в которое входят растениеводческие хозяйства, завод по переработке пеллет и животноводческий комплекс. Компания выпускает масложировую продукцию под ТМ "Сонола", "Деликон" и "Дивное".

За 9 месяцев 2013 года «Креатив» получил 363,9 млн грн чистой прибыли, что в 2 раза больше, чем в январе-сентябре 2012 года. Выручка компании за отчетный период выросла в 2,2 раза – до 8,805 млрд грн. При этом валовая прибыль «Креатива» в январе-сентябре т.г. увеличилась на 58,6% – до 880,6 млн грн, а операционная прибыль составила 744,8 млн грн, что на 62,3% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

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S&P понизило рейтинг агрохолдинга «Украинские аграрные инвестиции»

Рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте крупного производителя сельхозпродукции «Украинские аграрные инвестиции» (УАИ) до «В-» с «В» в связи со снижением суверенного кредитного рейтинга Украины до аналогичного уровня.

Согласно сообщению агентства, опубликованному на его официальном сайте, прогноз изменения рейтингов компании – «негативный».

«Понижение рейтингов компании отражает понижение суверенного рейтинга Украины и оценки риска перевода и конвертации валюты до «В-», поскольку основные активы УАИ - земельные угодья, зернохранилища и сельхозоборудование - сконцентрированы в Украине», - сказано в сообщении.

Вместе с тем, S&P отметило удовлетворительные результаты операционной деятельности холдинга, умеренный уровень финансового рычага, а также значительные средства в долларах на счетах в оффшорных банках.

Кроме того, в агентстве сообщили, что в случае дальнейшего понижения суверенных рейтингов Украины, рейтинги УАИ могут остаться неизменными, если компания сможет продемонстрировать устойчивость к воздействию страновых рисков.

«Мы отмечаем, что в настоящее время УАИ получает устойчивые валютные доходы от экспорта, и это в сочетании с денежными средствами на оффшорных счетах в некоторой степени компенсирует риски, связанные с ограничениями на перевод и конвертацию валюты», - считают аналитики S&P.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября S&P понизило суверенный кредитный рейтинг Украины и оценку риска перевода и конвертации валюты для украинских несуверенных заемщиков с «В» до «B-».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Украинские Аграрные Инвестиции» занимается обработкой земли и производством сельскохозяйственной продукции, располагает одним из крупнейших земельных банков в Украине – 260 тыс. га. В структуру холдинга входит 70 аграрных хозяйств в четырех регионах Украины.

В 2012 году УАИ увеличила чистую прибыль на 3,2% по сравнению с 2011 годом - до 52,1 млн долларов. Выручка компании в прошлом году составила 172 млн долларов, что на 13,7% больше показателя 2011 года. Показатель EBITDA вырос до 71 млн долларов против 65,3 млн долларов в 2011 году. Маржа EBITDA сократилась до 29% с 33% в 2011 году.

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«Укртелеком» планирует выпустить облигации на 60 млн грн

Крупнейший украинский оператор проводной связи «Укртелеком» планирует выпустить три серии процентных облигаций на общую сумму 59,868 млн грн, говорится в сообщении компании, размещенном в Агентстве по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины.

Согласно сообщению, «Укртелеком» выпустит облигации трех серий: 2 999 979 облигаций номинальной стоимостью 5 грн за ценную бумагу на сумму 14,999 млн грн; 4 289 917 облигаций номинальной стоимостью 10 грн за штуку - на сумму 42,899 млн грн и 19 687 облигаций стоимостью 100 грн - на сумму 1,969 млн грн. Форма выпуска облигаций - бездокументарная.

Сроки обращения, доходность и другие детали займа эмитентом пока не разглашаются.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, который насчитывает более 9,4 млн абонентов. Кроме того, компания также является лидером рынка интернета (более 1,4 млн абонентов).

Основным акционером компании является СКМ - 92,79%.

Одновременно «Укртелеком» также является оператором связи третьего поколения, предоставляя эти услуги через компанию "ТриМоб".

По итогам прошлого года «Укртелеком» занимал третью позицию на рынке телекоммуникаций Украины с доходом более 8,2 млрд грн.

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ЕБРР сохранил свой прогноз падения экономики Украины до -0,5% по итогам года

Европейский банк реконструкции и развития сохранил свой прогноз спада украинской экономики до «минус» 0,5% по итогам 2013 года и одновременно ухудшил прогноз роста экономики в 2014 году до 1,5% с 2,5%, озвученного в мае текущего года.

Об этом говорится в отчете ЕБРР, опубликованном на сайте банка.

По информации ЕБРР, экономика Украины находится в состоянии падения, начиная с третьего квартала 2012 года, что связано с негативным влиянием внешних факторов, плохой бизнес-средой и нестабильностью внутренней политики. Снижение внешнего спроса привело к падению производства в таких ключевых секторах, как машиностроение, металлургия и химическая промышленность, при этом продолжает сокращаться строительство.

«Хотя рецессия, вероятно, завершится в четвертом квартале 2013 года, за счет низкой базы сравнения прошлого года и близкого к рекорду урожая зерна, дальнейшее восстановление, вероятно, будет очень медленным, если только власти не начнут реализацию программы реформ", - отмечается в сообщении.

По оценкам ЕБРР, кредитование развивается медленными темпами, что связано с высокими процентными ставками в национальной валюте на уровне 20%, при этом Нацбанк продолжает ужесточать контроль движения капитала. Внешние риски, как отмечает ЕБРР, остаются очень высокими, в то время как резервы НБУ сократились до уровня 2,5 месяцев импорта при ограниченном доступе правительства к международным рынкам капитала.

Как сообщал УНИАН, ЕБРР прогнозировал снижение на 0,5% ВВП Украины в 2013 году в мае текущего года.

Всемирный банк в октябре текущего года ухудшил прогноз роста экономики Украины по итогам 2013 года до 0% с ранее прогнозируемого показателя в 1%.

По версии Международного валютного фонда, ВВП Украины по итогам 2013 года составит 0%, по версии международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг» - 1,1%.

Согласно государственному бюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 трлн грн, рост ВВП - 3,4%.

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Украина увеличила транзит газа в Европу и СНГ

Объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны и СНГ, за январь-октябрь 2013 года увеличился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 69,9 млрд куб. м.

Об этом говорится в сообщении госкомпании «Укртрансгаз» - монополиста по транспортировке и хранению природного газа в Украине.

«Всего за 10 месяцев 2013 года через территорию Украины в страны Западной Европы и СНГ транспортировано 69,9 млрд куб. м природного газа», - говорится в сообщении.

При этом транзит газа в страны Западной Европы за октябрь текущего года составил 7,13 млрд куб. м, что на 0,9 млрд куб. м больше показателей октября 2012 года.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам вице-премьер министра Юрия Бойко, Украина недовольна сокращением объемов транзита российского газа по своей территории и считает ущемлением своих национальных интересов факт транзита топлива в обход нашей страны.

В начале ноября вице-премьер Бойко уже заявлял, что Киев не будет страховать Москву в вопросах транзита газа в Европу, если «Газпром» и дальше будет формально относиться к отношениям с Украиной в этой области.

Объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны и СНГ, за январь-сентябрь 2013 года снизился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 62,5 млрд куб. м. По итогам 2012 года транзит российского газа через территорию Украины сократился до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.

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Неудачи с ЕС и МВФ ухудшат рейтинги Украины вплоть до дефолтных – эксперт

Провал подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом или отсутствие решения о возможности возобновления финансирования Украины со стороны Международного валютного фонда может спровоцировать дальнейшее понижение суверенных рейтингов Украины вплоть до дефолтных и, таким образом, окончательно усложнит доступ Украины на рынки заимствований. Об этом в комментарии УНИАН заявил глава аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

«Если очерченная тенденция не будет прервана, то действительно на каком-то этапе все закончится дефолтом. Но пока есть еще надежды на позитивные новости от Украины (ассоциация с ЕС, сотрудничество с МВФ), наблюдатели, в том числе и рейтинговые агентства, не спешат делать радикальные выводы», - сказал Паращий.

При этом он отметил, что само по себе снижение рейтингов крайне негативно отразится на доходности украинских долговых бумаг и стоимости заимствований. «Стоимость внешних заимствований для страны еще больше вырастет, тем самым еще крепче закупорив доступ на внешние рынки», - подчеркнул эксперт, добавив, что нынешняя ситуация – отнюдь не предел ожиданий. Сейчас, по мнению Папащия, наблюдатели ждут сигнала по результатам саммита в Вильнюсе. «Очевидно, что если такового не будет, стоимость украинских бумаг еще больше вырастет. Дальше ситуация будет зависеть от доступности альтернативных источников финансирования валютного дефицита страны», - сказал собеседник УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный долгосрочный рейтинг Украины и рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом.

По мнению аналитиков Fitch, Украина продолжает наращивать дефицит платежного баланса и искусственно сдерживать курс гривни. При этом приток внешнего капитала, по мнению Fitch, вряд ли компенсирует потерю объема резервов. Украина, как отмечается, и во многом ее корпорации и банки, фактически отрезаны от внешних рынков заимствования высоким уровнем рисковой премии по облигациям.

В Fitch обратили внимание, что правительство ищет альтернативные источники ресурсов. В этой связи небольшим просветлением на общем негативном фоне служит перспектива возобновления финансирования страны со стороны Международного валютного фонда.

Неделей ранее рейтинг Украины был снижен международным рейтинговым агентством Standard & Poor's Ratings Services до уровня «B-» с «В». В конце сентября рейтинги Украины до преддефолтного уровня «Саа1» снизило международное агентство Moody’s.

Прогнозы по всем рейтингам негативные, что обуславливает возможность их дальнейшего снижения в случае ухудшения экономической ситуации в стране.

По данным британской газеты Financial Times, после публикации рейтинга Fitch доходность 10-летних украинских еврооблигаций выросла почти до 10%.

Совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда - планирует в середине декабря обсудить вопрос возобновления сотрудничества с Украиной, в том числе в части возможного предоставления финансирования по программе stand-by в объеме порядка 15 млрд долл.

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Украина с 9 ноября прекратила закупать российский газ

Москва. Украина с 9 ноября прекратила закупки природного газа у российского энергетического монополиста компании «Газпром».

Об этом УНИАН сообщил заместитель директора Федерального государственного унитарного предприятия "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" (ГП "ЦДУ ТЭК") Николай Орлов.

"Мы - техническая организация, которая осуществляет подсчет поставок, информацию мы получаем от "Газпрома", так в ведомостях отгрузки газа напротив Украины стоят нули, это значит, что газ Украиной не закупается", - сказал Орлов.

По его словам, прекращение закупок произошло с 9 ноября, при том, что в начале месяца Украина покупала газ на уровне 9-10 млн куб. м. в сутки, что более чем в десять раз меньше среднесуточных объемов поставки.

Орлов добавил, что у них информация о поставках в конкретную страну, и нет уточнения, какая именно компания прекратила закупки российского газа.

При этом он подчеркнул, что о причинах прекращения закупки со стороны Украины надо уточнить в "Газпроме", так как "ЦДУ ТЭК" не располагает такой информацией.

При этом в "Газпроме" отказались подтвердить или опровергнуть, соответствует ли эта информация действительности и причины прекращения закупок со стороны Украины.

"Мы не комментируем это сообщение", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, ранее ряд СМИ сообщили о прекращении закупок газа НАК "Нафтогаз Украины" у российского партнера компании "Газпром".

В свою очередь в НАК "Нафтогаз Украины" отказались предоставить какие-либо данные о том, что компания прекратила закупать газ в России.

На прошлой неделе (7 ноября) вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко заявил, что Украина не планирует закупать у российского газового монополиста компании «Газпром» больших объемов газа, руководствуясь показателями внутреннего потребления.

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Профсоюзы и УСПП просят срочной встречи с Януковичем из-за ухудшения отношений с Россией

Украинский союз промышленников и предпринимателей и Федерация профсоюзов Украины просят Президента Украины Виктора Януковича провести с представителями этих организаций срочную встречу для обсуждения вопроса ухудшения торговых отношений с Россией.

Об этом говорится в переданных агентству УНИАН копиях писем в адрес Януковича от президента УСПП Анатолия Кинаха и председателя ФПУ Юрия Кулика.

“В связи с приостановкой Российской Федерацией сертификатов на поставки продукции транспортного машиностроения останавливаются такие предприятия, как «Азовмаш», Стахановский вагоностроительный завод, «Днепровагонмаш», Крюковский вагоностроительный завод. Аналогичные проблемы возникли на предприятиях кондитерской отрасли (Винница, Мариуполь и др.). Из-за отрицательной внешней конъюнктуры остановились предприятия химической отрасли (Северодонецк, Черкассы, Ривне и др.). Очень серьезная ситуация в связи с отсутствием рынков сбыта продукции сложилась в отраслях авиа-, автомобилестроения. В целом спад производства в машиностроении в январе-сентябре 2013 г. составил 13,6%, в химической промышленности – 19,6%. В группе непродовольственных товаров потребления на внутреннем рынке Украины доля импортной продукции составляет 57-60%”, - говорится в письме Кинаха к Президенту.

В УСПП отмечают, что ситуацию осложняет отсутствие доступа производителей к кредитным ресурсам. “При учетной ставке НБУ 6,5% в годовом измерении реальна стоимость кредитов в банковской системе достигает 20% и выше. Все это может привести к потере значительного количества рабочих мест, обострению социально-экономической ситуации в стране”, - отмечается в письме.

Для эффективного решения отмеченных проблем, убеждены в УСПП, необходимо как можно быстрее активизировать совместную деятельность правительства и бизнеса по выявлению реальных рисков, а также разработать и внедрить механизмы снижения негативного влияния выявленных рисков на экономику.

“С целью решения обнаруженных проблемных вопросов промышленного, предпринимательского развития обращаемся к Вам, глубокоуважаемый Виктор Федорович, с просьбой проведения срочной рабочей встречи для рассмотрения и реализации совместных действий по решение проблемных вопросов”, - отметил Кинах.

В письме на имя главы государства Кулик, в частности, отметил, что «в Федерацию профсоюзов Украины поступают многочисленные обращения от профсоюзных организаций, членов профсоюзов, в которых выражается глубокая обеспокоенность ухудшением на протяжении последних месяцев экономического положения предприятий в связи с осложнением производственных связей с партнерами, в частности с Российской Федерацией и другими странами СНГ».

«Трудовые коллективы уже сейчас чувствуют негативные последствия такого положения. Сокращаются рабочие места и рабочее время, под угрозой полнота выплаты зарплаты, обеспечение предусмотренных колдоговорами социальных гарантий. Растет задолженность по выплате заработной платы. Отмечено негативное влияние на поступление средств в государственный и местные бюджеты, а также наполнение Пенсионного фонда и фондов государственного социального страхования. Это, в свою очередь, приводит к обострению ситуации с обеспечением государственных социальных выплат”, - говорится в письме Кулика.

По мнению председателя ФПУ, данные обстоятельства требуют срочного реагирования органов государственной власти и усиления взаимодействия сторон социального диалога для противодействия распространению негативных социально-экономических последствий и предубеждения социальных протестов.

«В связи с отмеченным предлагаем провести встречу с Вами, уважаемый Виктор Федорович, с целью обсуждения назревших, актуальных для профсоюзов проблем», - отметил Кулик.

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«Нафтогаз» задолжал «Укргазвыдобуванню» 2,3 млрд грн

Крупнейшая украинская газодобывающая компания «Укргазвыдобування» заявляет о наличии долга со стороны своей материнской компании «Нафтогаз Украины» в размере 2,3 млрд грн за поставленный в 2013 году газ.

«По состоянию на 31 октября 2013 года сумма задолженности, впервые в истории компании, достигла 2,3 млрд грн. Именно столько НАК "Нефтегаз Украины" должна за 5,46 млрд кубометров газа, который добывался в течение почти полугода», - говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, с июня 2013 года НАК "Нефтегаз Украины" не производил расчеты со своей дочерней компанией за поставленный в 2013 году газ.

«Эта ситуация не дает возможности своевременно выплатить заработную плату коллективу ПАО "Укргаздобыча" (почти 21 000 человек) и выполнить обязательства по уплате налогов в государственный бюджет за октябрь месяц», - отмечается в сообщении.

Также компания сообщает, что возникшая ситуация с «Нафогазом» может привести к невыполнению планов предприятия по добыче природного газа для обеспечения населения в 2013 году.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале октября 2013 года «Укргазвыдобування» привлекла у «Альфа-Банка» кредит на 50 млн долл. для пополнения оборотных средств.

29 октября 2013 года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Нафтогаз» до сих пор не уплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

«Нафтогаз» начал выплачивать задолженность 5 ноября текущего года. По состоянию на 7 ноября НАК «Нафтогаз Украины» заплатил порядка 20% долга.

Справка УНИАН. ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».