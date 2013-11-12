Убытки Филиппин от тайфуна составят до 15 млрд долл.

Тайфун "Хайян" обойдется экономике Филиппин во много раз дороже, чем ураган "Сэнди" для экономики США, передают "Вести.ru".

Уже появились первые оценки разрушений. По предварительным подсчетам фирмы "Кинетик Аналисис", которая специализируется на моделировании стихийных бедствий, убытки составят от $12 млрд до $15 млрд, что соответствует примерно 5% ВВП.

Для сравнения, "Сэнди" в прошлом году обошелся Штатам менее чем в 1% от ВВП.

Впрочем, эксперты уверены, что урон, который наносят землетрясения, цунами и ураганы развивающимся странам, не сопоставим с уроном, который эти природные явления наносят развитым странам, таким как США или Япония.

В абсолютном выражении убытки развитых стран даже больше, но эти страны способны гораздо быстрее и эффективнее бороться с последствиями стихии, к тому же около половины всех разрушений застрахованы.