Парламент Армении утвердил упрощенный визовый режим с ЕС

Национальное собрание (парламент) Армении на заседании 11 ноября ратифицировало соглашения с ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии.

Соглашение об упрощении процедур выдачи виз было подписано в декабре 2012 года, а соглашение о реадмиссии - в апреле 2013 года, сообщает РИА «Новости».

Европарламент ратифицировал эти соглашения 9 октября. Соглашения вступят в силу через месяц после ратификации.

Соглашение об упрощении визового режима предусматривает упрощение процедуры предоставления въездных виз лицам, которые будут проживать на территории ЕС не более 90 дней за 180-дневный период. Новые правила ускорят процедуру выдачи виз (решение будет приниматься в течение десяти дней, в экстренных случаях - до двух дней и менее). Визы будут дешевле (вместо прежних 60 евро теперь надо будет заплатить 35 евро), сократится число необходимых для предоставления в посольства документов (список документов сокращается для близких родственников, членов официальных делегаций, студентов, бизнесменов, журналистов, ученых и так далее).

Облегчен также процесс предоставления виз многократного посещения. Граждане Армении - обладатели дипломатических паспортов освобождаются от необходимости получения краткосрочной визы.

Армения стала второй после Грузии страной в регионе с упрощенным визовым режимом с ЕС. Переговоры Азербайджана по этому вопросу пока продолжаются. С 1 января текущего года Армения отменила визовый режим для граждан ЕС.