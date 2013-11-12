Украина занимает особую позицию в вопросах интеграции на постсоветском пространстве - исполком СНГ

Москва. Украина традиционно занимает особую позицию в вопросах интеграции на постсоветском пространстве, заявил председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Как передает собственный корреспондент УНИАН В РФ, об этом он сказал сегодня на VIII международной конференции «Углубление и распространение Евразийской интеграции».

«Киев традиционно занимал особую позицию по вопросам интеграции. Украина так и не ратифицировала устав СНГ, но хочу подчеркнуть, тем не мене, она является его учредителем и активным его участником», - сказал он.

По словам Лебедева, Украина по-прежнему остается неотъемлемой и важной частью постсоветского пространства и активным участником интеграционного взаимодействия в рамках СНГ. В частности, он напомнил, что 25 октября этого года в Минске Украина приняла председательство в СНГ, и с 1 января 2014 г. будет председательствовать в Содружестве Независимых Государств.

«Президент Украины представил насыщенную программу своего председательства, сейчас разрабатывается концепция. Мне бы очень хотелось надеяться, как председателю исполкома СНГ, что планы, заявленные Президентом Украины в Минске, будут реализованы», - подчеркнул Лебедев.