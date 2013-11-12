Вступили в силу новые правила ввоза товаров на территорию Таможенного союза

С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила транзита товаров на территорию Таможенного союза на всем участке границы Украины с Россией.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"С 12 ноября 2013 года на всей российско-украинской государственной границе таможенными органами России начнется реализация мероприятий по обеспечению соблюдения транзита товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза", - сказано в сообщении.

Ранее такие нововведения были внедрены в пунктах пропуска на границе России с Украиной в пределах Луганской и Донецкой областей.

Согласно новым правилам, для оформления грузов и транспортных средств перевозчикам в пунктах пропуска нужно будет предоставить необходимые сертификаты для въезда на территорию Российской Федерации.

Напомним, с 28 октября 2013 года в регионе деятельности Южного таможенного управления (ЮТУ) началась реализация требований ФТС России о применении мер обеспечения соблюдения таможенного транзита при помещении товаров под данную таможенную процедуру, в том числе и при перевозке товаров с применением книжки МДП. Несмотря на широкое освещение в течение нескольких месяцев данных нововведений в средствах массовой информации и обсуждение их непосредственно с заинтересованными лицами, не все участники внешнеэкономической деятельности (и в первую очередь, перевозчики) оказались готовы к изменениям правил транзитных перевозок. В результате уже 31 октября на российско-украинской границе образовалась очередь из грузовых автомобилей.

Южным таможенным управлением был предпринят ряд мер для разрешения ситуации (проводилась работа по расширению круга лиц, предоставляющих услуги от имени поручителей при таможенном транзите; водителям предлагали проследовать на ближайший ТЛТ для дальнейшего оформления; была предоставлена возможность воспользоваться таможенным сопровождением).

В настоящее время пропускная способность пунктов пропуска на российско-украинской границе полностью восстановлена.

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