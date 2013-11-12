Украина вскоре присоединится к Евразийскому банку развития и антикризисному фонду ЕврАзЭС

Москва. Правительство Украины ближайшее время примет решение о присоединении к Евразийскому банку развития (ЕАБР) и антикризисному фонду Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом представитель Украины при Евразийской экономической комиссии Виктор Суслов сказал на пресс-конференции в Москве.

"Украинское правительство давно обсуждает и оценивает возможность присоединения к Евразийскому банку развития, сейчас эта работа усилилась. Мы очень высоко ценим те возможности, которые открываются после предварительного обсуждения проектов, которые могут быть про финансированы с помощью этого банка. Поэтому, думаю, в ближайшее время украинское правительство примет решение о возможности присоединение к ЕАБР и антикризисному фонду ЕврАзЭС", - сказал Суслов.

Как сообщал УНИАН, ранее глава ЕАБР Игорь Финогенов заявил, что переговоры о вступлении Украины в Евразийский банк развития (ЕАБР) приостановлены. По его словам, переговоры прекратились примерно год назад и обращения со стороны Украины о вступлении не поступало.

14 августа премьер-министр Украины Николай Азаров сказал, что считает целесообразным участие Украины в деятельности Евразийского банка развития.

Справка УНИАН. Евразийский банк развития (ЕАБР) - региональный банк развития, учрежденный Российской Федерацией и Республикой Казахстан в 2006 году.

В настоящее время участниками банка являются шесть государств. В их число также входят Армения, Беларусь, Кыргызская Республика и Таджикистан.

К соглашению об учреждении банка могут присоединяться другие государства и международные организации.

Миссия ЕАБР заключается в содействии развитию рыночной экономики государств - участников банка, их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между ними путем осуществления инвестиционной деятельности.

Банк управляет средствами Антикризисного фонда ЕврАзЭС, учрежденного в 2009 году правительствами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в целях содействия странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, обеспечении их экономической и финансовой стабильности, поддержке интеграционных процессов в регионе.