Украина не нарушала обязательства перед государствами-членами ТС — Лукаш

Анализ Соглашения об ассоциации показал отсутствие нарушений Украиной международных обязательств перед государствами-членами Таможенного союза (ТС), в случае подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом заявила министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью газете “Урядовый курьер”.

“Мы проанализировали проект Соглашения об ассоциации с ЕС, привлекая к этой работе ведущих отечественных научных работников. Анализ подтвердил, что положения Соглашения не противоречат Конституции Украины, отвечают как национальному законодательству, так и международным обязательствам Украины”, - сказала министр.

Также, по ее словам, проведенный анализ дал возможность определить круг вопросов первоочередного значения, которые должны быть учтены при организации процесса выполнения Украиной Соглашения.

Кроме того, как подчеркнула Лукаш, анализ позволил прийти к заключению, в частности, относительно отсутствия в проекте Соглашения об ассоциации положений, ограничивающих право Украины на участие в зонах свободной торговли с другими государствами и другими международными образованиями, отсутствия нарушений Украиной международных обязательств перед государствами-членами Таможенного союза, в случае подписания Соглашения об ассоциации.

“В случае подписания Соглашения... это лишь начало работы Украины и министерства, после этого нас ждет кропотливая работа по приведению законодательства в соответствие с требованиями ЕС”, - прибавила министр.