В ЕЭК прогнозируют сокращение торгового сотрудничества между Таможенным союзом и Украиной

Москва. В Евразийской экономической комиссии прогнозируют дальнейшее сокращение торгово-экономического сотрудничества между Таможенным союзом и Украиной в случае подписания украинскими властями Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявила член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая.

"Произойдет то, что уже происходит. Статистика, к сожалению, показывает, что, начиная с 2010 года, когда инвесторы, наши экономические операторы почувствовали, что Украина не склонна интегрироваться в ТС и ЕЭП, и наши торгово-экономические связи стали сокращаться - без всяких дополнительных ограничений или политических указаний", - сказала Валовая.

По ее словам, отношения между странами останутся дружественными, но бизнес не заставишь, так как в Таможенном союзе нет никаких барьеров, и предприниматели начали переориентироваться на партнеров внутри союза, что бьет по торговле с Украиной. Причем особенно это касается продукции с высокой добавленной стоимостью в высокотехнологичных областях.

"Раньше так называемая внутриотраслевая торговля, которая отражает производственную кооперацию, у ТС с Украиной была даже выше, чем внутри ТС, но за три года все поменялось. Внутриотраслевая торговля с Украиной падает, а в рамках ТС растет", - сказала Валовая.

"Боюсь, эта тенденция сохранится, потому что в ее основе лежат обычные рыночные соображения наших экономических агентов - они отдают предпочтения тем партнерам, с кем есть совместные институциональные понятия, тем, кто живет в одной системе политического регулирования. Это не политическая, а чисто экономическая реакция", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, промышленники Украины 8 ноября в ходе встречи с премьер-министром Азаровым обратились к правительству с просьбой активизировать торговые переговоры с Российской Федерацией для недопущения падения производства и сокращения рабочих мест в результате ограничения поставок украинской продукции в Россию.

Как отметил Азаров, с начала текущего года товарооборот между Украиной и Россией сократился почти на четверть. «И Президент, и правительство делают все возможное, чтобы исправить ситуацию», - подчеркнул премьер.

Россия с приближением сроков ожидаемого подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом (29 ноября) начала вводить различного рода ограничения на импорт продукции из Украины. В частности, ограничения коснулись импорта кондитерской, мясомолочной продукции, металлопродукции, машиностроения. Также на таможне возникают задержки при ввозе товаров из Украины на территорию России из-за усиленного таможенного контроля со стороны РФ.