Азаров 20 ноября примет участие в заседании глав правительств стран СНГ
12:47, 12 ноября 2013Разное
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Премьер-министр Украины Николай Азаров 20 ноября в Санкт- Петербурге примет участие в заседании глав правительств стран-членов Содружества Независимых Государств.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Виталий Лукьяненко.
«20 ноября Николай Азаров примет участие в заседании глав правительств СНГ», - сказал Лукьяненко.
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