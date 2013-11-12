Азаров 20 ноября примет участие в заседании глав правительств стран СНГ

Премьер-министр Украины Николай Азаров 20 ноября в Санкт- Петербурге примет участие в заседании глав правительств стран-членов Содружества Независимых Государств. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Виталий Лукьяненко. «20 ноября Николай Азаров примет участие в заседании глав правительств СНГ», - сказал Лукьяненко.

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