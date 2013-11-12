Азаров: Президент и правительство делают все возможное для восстановления отношений с РФ

Президент Украины и правительство сегодня делают все возможное для восстановления нормальных торгово-экономических отношений с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе встречи с представителями всеукраинских общественных объединений инвалидов.

«Мы сейчас делаем все, и Президент, и правительство, делаем все от нас зависящее, чтобы торгово-экономические отношения нормальные восстановить», - сказал Азаров.

Он отметил, что Россия является крупнейшим торговым партнером Украины, и на ее долю приходится порядка 30% товарооборота.

Он подчеркнул, что для Украины «очень чувствительны» сложности, которые возникают в торговле с Россией.

«Для нас это очень чувствительно. Это не просто сохранение рабочих мест, это как раз поиск тех ресурсов, которые необходимы для развития», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября Украинский союз промышленников и предпринимателей и Федерация профсоюзов Украины обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой провести с представителями этих организаций срочную встречу для обсуждения вопроса ухудшения торговых отношений с Россией.

8 ноября промышленники Украины в ходе встречи с премьер-министром Азаровым обратились к правительству с просьбой активизировать торговые переговоры с Российской Федерацией для недопущения падения производства и сокращения рабочих мест в результате ограничения поставок украинской продукции в Россию.

Как отметил Азаров, с начала текущего года товарооборот между Украиной и Россией сократился почти на четверть. «И Президент, и правительство делают все возможное, чтобы исправить ситуацию», - подчеркнул премьер.

Россия с приближением сроков ожидаемого подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом (29 ноября) начала вводить различного рода ограничения на импорт продукции из Украины. В частности, ограничения коснулись импорта кондитерской, мясомолочной продукции, металлопродукции, машиностроения. Также на таможне возникают задержки при ввозе товаров из Украины на территорию России из-за усиленного таможенного контроля со стороны РФ.

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