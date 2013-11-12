Украинцы за 9 месяцев пересекли границу с Польшей более 10 млн раз

Варшава. Граждане Украины за первые девять месяцев текущего года пересекли границу с входящей в Европейский Союз Польшей около 10,5 млн раз, что на 15% больше показателей первых трех кварталов прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по данным польских пограничников, 5,3 млн раз совместную границу пересекли украинцы в рамках малого пограничного движения действующего между странами с июля 2009 года и которое позволяет украинским гражданам ездить в Польшу без виз (+23%).

Польские граждане напротив реже ездили в Украину: количество пересечений за этот период снизилось на 11% - до 1,8 млн.

Весь пассажиропоток в наземных пунктах пропуска на польско-украинской границе вырос на 10% до почти 12,3 млн пересечений на фоне почти 60% увеличения на границе Польши с российской Калиниградской областью и около 2% плюса на границе с Республикой Беларусь.

По данным польских пограничников, рост пассажиропотока между Польшей и Калининградской областью достигнут, главным образом, за счет введения малого пограничного движения, которое начало действовать между странами с июля 2012 года. За первые три квартала в рамках МПД совместную границу пересекло почти 700 тыс человек в сравнении с около 1,5 тыс за первые девять месяцев прошлого года.

Пересечение "авиаграницы" Польши выросло за отчетный период на 6% в то время, как в морских пунктах пропуска снизилось более, чем 7%.

Пассажиропоток на всей внешней границе Польши, входящей также в Шенгенскую зону, в январе-сентябре вырос на 12% - до 31,4 млн пересечений.

Украина, как и прежде, занимала крупнейшую долю в пассажиропотоке на внешней польской границе в почти 40% на фоне 25% доли "авиа границы" и около 20% белорусского участка.

Как сообщал УНИАН, за первую половину текущего года пассажиропоток на границе Украины и Польши вырос на 9% после более 8% роста за весь прошлый год, когда совместную границу пересекли 15 млн человек.

Справка УНИАН. В Польшу чаще всего ездят жители Западных областей Украины, которые, главным образом, покупают там товары для перепродажи и большинство из них ездят в Польшу по несколько раз в неделю. За первую половину текущего года польские консульства выдали в Украине почти 330 тыс виз, что на около 5% больше, чем за первые два квартала прошлого года. В 2012 году украинцы получили более 640 тыс виз.