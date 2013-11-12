МИД рассказал, о чем 9 ноября говорили Янукович и Путин

Президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин во время встречи 9 ноября обсудили вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами в контексте Вильнюсского саммита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

Отвечая на вопрос, что обсуждали президенты Украины и России, Перебыйнис сказал: “Я могу повторить то, что обнародовали пресс-служба администрации Президента Украины и пресс-служба администрации Президента РФ. О том, что эта встреча президентов Украины и РФ в минувшую субботу состоялась в Москве, была обсуждена активизация вопросов торгово-экономических отношений между двумя странами в контексте Вильнюсского саммита, который состоится в конце месяца”, - сказал Перебыйнис.

На вопрос, участвовали ли в этой встрече представители МИД Украины, Перебыйнис ответил: “Мне не известно об участии представителей МИД Украины в этих переговорах”.

Отвечая на вопрос, планирует ли министр иностранных дел Украины Леонид Кожара встретиться с представителями фракции Партии регионов в парламенте, чтобы объяснить им необходимость принятия законопроектов, нужных для подписания соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, Перебыйнис сказал, что Кожара контактирует с представителями всех фракции ВР, и потому в организации отдельных встреч нет необходимости, поскольку обмен информацией происходит постоянно.

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