Объем торгов на бирже «Перспектива» на прошлой неделе снизился на 18%

На фондовой бирже «Перспектива» с 4 по 8 ноября было заключено и выполнено договоров на общую сумму 4,5 млрд грн, что на 18% меньше, чем за предыдущую неделю, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

С начала года объем торгов на "Перспективе" составил 259 млрд грн.

Объем торгов ОВГЗ на прошлой неделе составил 3,24 млрд грн, акциями - 110,9 млн грн, срочными контрактами - 298,5 млн грн, инвестиционными сертификатами - 60,6 млн грн, облигациями предприятий - 812,6 млн грн.

По оперативным данным интернет-сайтов фондовых бирж, ФБ «Перспектива» заняла первое место по объему торгов с начала года (с долей общего биржевого оборота 66%), второе место - у фондовой биржи ПФТС (25%), третье - у Приднепровской биржи (3%).

"На прошлой неделе объемы торгов государственными облигациями на бирже несколько сократились, но существенно возросла ликвидность в сегменте корпоративных облигаций и акций", - сказал директор фондовой биржи «Перспектива» Станислав Шишков. По его словам, это может свидетельствовать о тенденции к диверсификации структуры торгов на бирже. Как следствие, по его информации, доля биржи в общем объеме торгов на фондовых биржах Украины на прошлой неделе составила 71%, в т.ч. по ОВГЗ - 68%, облигаций предприятий - 94%, акций - 32%, срочных контрактов - 93%, инвестиционных сертификатов - 68%.

Как сообщал УНИАН, на фондовой бирже «Перспектива» объем заключенных и выполненных договоров в октябре текущего года снизился по сравнению с сентябрем на 0,8% - до 24,57 млрд грн.