Анонс на 13 ноября

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием начальника Научно-исследовательского центра безопасности дорожного движения генерал-майора милиции Сергея Будника, председателя Государственной инспекции по защите прав потребителей Сергея Орехова.

* Состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины седьмого созыва.

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Политическая арена - 2013. Результаты общенационального опроса". Состоится презентация результатов общенационального социологического исследования "президентских" рейтингов и уровня доверия к политическим деятелям Украины проведенного с 25 октября по 5 ноября 2013 "Юкрейниан социолоджи сервис" и отделом социально-политических процессов Института социалогии НАН Украины. Исследование презентует доктор социологии наук Александр Вишняк (ул.Крещатик, 4, конференц-зал) . Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* В Департаменте ГАИ МВД Украины состоится Национальный круглый стол на тему: «Безопасность дорожного движения» в рамках совместного проекта «Безопасные села» Европейского банка реконструкции и развития, Восточного альянса безопасного и стабильного транспорта, Фонда содействия безопасности дорожного движения. Мероприятие проводится в рамках Национальной недели безопасности дорожного движения.

* Круглый стол: "Рынок привлечения капитала: новые возможности для развития бизнеса в Украине", 13 ноября 2013 года 13 ноября 2013 года состоится круглый стол "Рынок привлечения капитала: новые возможности для развития бизнеса в Украине", организатором которого выступает "Украинская биржа". К участию в круглом столе приглашаются представители инвестиционных компаний, инвестбанков, фондов прямых инвестиций и венчурных фондов, бизнес-инкубаторов, предприниматели и собственники бизнесов, которые уже задумываются о привлечении капитала для развития своих компаний, консультанты по корпоративным финансам и представители СМИ. Свое участие в круглом столе уже подтвердили: Член НКЦБФР Анатолий Амелин, Глава Наблюдательного Совета Platinum Bank Юрий Блащук, управляющий партнер ИГ "Универ" Алексей Сухоруков, управляющий директор Dragon Capital Дмитрий Тарабакин, Председатель Правления "Украинской биржи" Олег Ткаченко, Генеральный директор "Украинского Кредитно-Рейтингового Агентства" Станислав Дубко, Член Правления общественной организации "Профессиональная Ассоциация Корпоративного Управления" Оксана Параскева, Президент Украинской Биржи Проектов "STARTUP.UA" Александр Сорока, генеральный директор "КУА Диалог Плюс" Олег Жадан.

* В с. Крушинка, Васильковского района Киевской области состоится Международный форум промышленных хлебопекарных предприятий. Будут рассматриваться вопросы: стратегия государственно-частного партнерства - путь к продовольственной безопасности общества, хлебопекарная отрасль: новые возможности в условиях глобализации, действенные шаги по повышению конкурентоспособности хлебопекарных предприятий в условиях принятия стандартов ЕС, а также взаимодействие хлебопекарных предприятий с научными, технологическими центрами и применение инновационных технологий.

* Вице-премьер-министр Александр Вилкул проведет совещание по обновлению и разработке генеральных планов населенных пунктов. Во время совещания будут подведены итоги работы по обновлению и разработке градостроительной документации и будут поставлены задачи на следующий период. В совещании также примут участие: министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник, руководители департаментов Минрегиона, Государственного агентства земельных ресурсов, а также главные архитекторы регионов.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63