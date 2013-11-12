ТОП-10 (12 ноября)

Переговоры о вступлении Украины в Евразийский банк развития приостановлены

Вступили в силу новые правила ввоза товаров на территорию Таможенного союза

Украина вскоре присоединится к Евразийскому банку развития и антикризисному фонду ЕврАзЭС

МИД рассказал, о чем 9 ноября говорили Янукович и Путин

Азаров уверяет, что Украине хватает средств на социальные расходы

Украина должна заплатить 17,7 млрд грн по займам до конца года

Минфин намерен привлечь у населения через казначейские обязательства до 3 млрд грн

Минфин привлек в госбюджет 653,7 млн грн и 252,3 млн долл.

Fitch понизил рейтинги 11 украинских компаний

Нацбанк не планирует рассматривать вопрос конвертации валютных вкладов в гривню

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Переговоры о вступлении Украины в Евразийский банк развития приостановлены

Москва. Переговоры о вступлении Украины в Евразийский банк развития (ЕАБР) приостановлены.

Как предает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава банка Игорь Финогенов сказал журналистам в Москве.

«Такие переговоры (о вступлении в ЕАБР - УНИАН) не ведутся, был обмен информацией о возможных условиях вступления в ЕАБР, информация была предоставлена украинским властям, больше вопросов нам не поступало. Сейчас нет никаких обращений относительно вступления Украины в ЕАБР. Мы исходим из того, что возникла пауза и мячик на украинской стороне», - сказал Финогенов.

По его словам, переговоры прекратились примерно год назад и обращения со стороны Украины о вступлении не поступало.

При этом глава ЕАБР добавил, что вопрос о взносе Украины является предметом отдельных двусторонних переговоров и не регламентируется уставом банка.

Как сообщал УНИАН, 14 августа премьер-министр Украины Николай Азаров сказал, что считает целесообразным участие Украины в деятельности Евразийского банка развития.

Справка УНИАН. Евразийский банк развития (ЕАБР) - региональный банк развития, учрежденный Российской Федерацией и Республикой Казахстан в 2006 году.

В настоящее время участниками банка являются шесть государств. В их число также входят Армения, Беларусь, Кыргызская Республика и Таджикистан.

К соглашению об учреждении банка могут присоединяться другие государства и международные организации.

Миссия ЕАБР заключается в содействии развитию рыночной экономики государств - участников банка, их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между ними путем осуществления инвестиционной деятельности.

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Вступили в силу новые правила ввоза товаров на территорию Таможенного союза

С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила транзита товаров на территорию Таможенного союза на всем участке границы Украины с Россией.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"С 12 ноября 2013 года на всей российско-украинской государственной границе таможенными органами России начнется реализация мероприятий по обеспечению соблюдения транзита товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза", - сказано в сообщении.

Ранее такие нововведения были внедрены в пунктах пропуска на границе России с Украиной в пределах Луганской и Донецкой областей.

Согласно новым правилам, для оформления грузов и транспортных средств перевозчикам в пунктах пропуска нужно будет предоставить необходимые сертификаты для въезда на территорию Российской Федерации.

Напомним, с 28 октября 2013 года в регионе деятельности Южного таможенного управления (ЮТУ) началась реализация требований ФТС России о применении мер обеспечения соблюдения таможенного транзита при помещении товаров под данную таможенную процедуру, в том числе и при перевозке товаров с применением книжки МДП. Несмотря на широкое освещение в течение нескольких месяцев данных нововведений в средствах массовой информации и обсуждение их непосредственно с заинтересованными лицами, не все участники внешнеэкономической деятельности (и в первую очередь, перевозчики) оказались готовы к изменениям правил транзитных перевозок. В результате уже 31 октября на российско-украинской границе образовалась очередь из грузовых автомобилей.

Южным таможенным управлением был предпринят ряд мер для разрешения ситуации (проводилась работа по расширению круга лиц, предоставляющих услуги от имени поручителей при таможенном транзите; водителям предлагали проследовать на ближайший ТЛТ для дальнейшего оформления; была предоставлена возможность воспользоваться таможенным сопровождением).

В настоящее время пропускная способность пунктов пропуска на российско-украинской границе полностью восстановлена.

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Украина вскоре присоединится к Евразийскому банку развития и антикризисному фонду ЕврАзЭС

Москва. Правительство Украины ближайшее время примет решение о присоединении к Евразийскому банку развития (ЕАБР) и антикризисному фонду Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом представитель Украины при Евразийской экономической комиссии Виктор Суслов сказал на пресс-конференции в Москве.

"Украинское правительство давно обсуждает и оценивает возможность присоединения к Евразийскому банку развития, сейчас эта работа усилилась. Мы очень высоко ценим те возможности, которые открываются после предварительного обсуждения проектов, которые могут быть про финансированы с помощью этого банка. Поэтому, думаю, в ближайшее время украинское правительство примет решение о возможности присоединение к ЕАБР и антикризисному фонду ЕврАзЭС", - сказал Суслов.

Как сообщал УНИАН, ранее глава ЕАБР Игорь Финогенов заявил, что переговоры о вступлении Украины в Евразийский банк развития (ЕАБР) приостановлены. По его словам, переговоры прекратились примерно год назад и обращения со стороны Украины о вступлении не поступало.

14 августа премьер-министр Украины Николай Азаров сказал, что считает целесообразным участие Украины в деятельности Евразийского банка развития.

Справка УНИАН. Евразийский банк развития (ЕАБР) - региональный банк развития, учрежденный Российской Федерацией и Республикой Казахстан в 2006 году.

В настоящее время участниками банка являются шесть государств. В их число также входят Армения, Беларусь, Кыргызская Республика и Таджикистан.

К соглашению об учреждении банка могут присоединяться другие государства и международные организации.

Миссия ЕАБР заключается в содействии развитию рыночной экономики государств - участников банка, их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между ними путем осуществления инвестиционной деятельности.

Банк управляет средствами Антикризисного фонда ЕврАзЭС, учрежденного в 2009 году правительствами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в целях содействия странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, обеспечении их экономической и финансовой стабильности, поддержке интеграционных процессов в регионе.

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МИД рассказал, о чем 9 ноября говорили Янукович и Путин

Президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин во время встречи 9 ноября обсудили вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами в контексте Вильнюсского саммита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

Отвечая на вопрос, что обсуждали президенты Украины и России, Перебыйнис сказал: “Я могу повторить то, что обнародовали пресс-служба администрации Президента Украины и пресс-служба администрации Президента РФ. О том, что эта встреча президентов Украины и РФ в минувшую субботу состоялась в Москве, была обсуждена активизация вопросов торгово-экономических отношений между двумя странами в контексте Вильнюсского саммита, который состоится в конце месяца”, - сказал Перебыйнис.

На вопрос, участвовали ли в этой встрече представители МИД Украины, Перебыйнис ответил: “Мне не известно об участии представителей МИД Украины в этих переговорах”.

Отвечая на вопрос, планирует ли министр иностранных дел Украины Леонид Кожара встретиться с представителями фракции Партии регионов в парламенте, чтобы объяснить им необходимость принятия законопроектов, нужных для подписания соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, Перебыйнис сказал, что Кожара контактирует с представителями всех фракции ВР, и потому в организации отдельных встреч нет необходимости, поскольку обмен информацией происходит постоянно.

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Азаров уверяет, что Украине хватает средств на социальные расходы

Украина, несмотря на осложнившиеся отношения с Российской Федерацией, высокую цену на газ, а также большую долговую нагрузку, имеет достаточно средств на обеспечение социальных расходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе встречи с представителями всеукраинских общественных объединений инвалидов.

«Мы исходим из того: на то, что нам позарез необходимо, - а это, прежде всего, вопросы социальные, - денег в стране хватает. И поэтому эти проблемы должны закрываться», - сказал Азаров.

При этом он подчеркнул, что необходимо находить баланс между выделением средств на социальные потребности и на развитие экономики.

«Конечно задача правительства шире. Если мы ограничимся только социальными выплатами, то страна развиваться не будет. Поэтому надо всегда находить баланс между тем, что можно выделить на социальные дела, на социальную защиту, и тем, что необходимо для развития страны», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября в ходе выступления во время Регионального заседания Всемирного экономического форума в Киеве Президент Украины Виктор Янукович заявил, что социальное развитие является одним из приоритетов власти.

Ранее на заседании Международного экономического форума министр финансов Юрий Колобов сообщил, что проект бюджета на 2014 год будет содержать повышение социальных стандартов. Кроме того, он отметил, что и в текущем году все социальные выплаты будут профинансированы.

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Украина должна заплатить 17,7 млрд грн по займам до конца года

Украина должна уплатить по займам в общей сложности 17,7 млрд грн до конца текущего года, сообщила журналистам директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук.

«По обязательствам на этот год осталось уплатить в ноябре 13,5 млрд грн и 4,2 млрд грн в декабре. В общей сложности - посчитайте. Из них в валюте - 600 млн долл., с учетом завтрашних 300 млн долл.», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch оценило предстоящие выплаты Украины по кредитам и процентам МВФ по состоянию на начало октября в 1,7 млрд долл. По информации Минфина, на начало октября объемы предстоящих выплат по валютным обязательствам, включая внутренние и внешние долги, составляли 1,850 млрд долл.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 11 ноября, с начала года в госбюджет поступило 108,432 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 59,497 млрд грн, на обслуживание госдолга – 26,017 млрд грн.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за сентябрь 2013 года выросла на 708 млн долл., или на 1,04%, - до 69,060 млрд долл. (552,001 млрд грн), за январь-сентябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,565 млрд долл., или на 7,08%. В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн.

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Минфин намерен привлечь у населения через казначейские обязательства до 3 млрд грн

Министерство финансов Украины в следующем году планирует разместить казначейские обязательства среди населения и привлечь в Госбюджет 2,6-3 млрд грн посредством этого инструмента, сообщила журналистам директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук.

«Доверие восстанавливается, но сегодня мы должны предложить рынку другие инструменты. За 2 года мы привлекли на внутреннем рынке около 7 млрд долл., в то время как все наши внешние займы составляют 14,3 млрд долл. Поэтому мы понимаем, что емкость рынка хорошая, и в следующем году планируем разместить казначейские обязательства на 2,6-3 млрд грн», - сказала она.

По словам Пахачук, в рамках программы заимствований на 2014 год Минфин намерен выпустить казначейские обязательства в национальной валюте и долларах США с фиксированной ставкой доходности, а также новый вид обязательств, индексированных на валютный курс. «Есть категория физлиц, которые руководствуются слухами. Мы предложим облигации в гривне, индексированные на курс доллара, для тех, кого беспокоят девальвационные ожидания», - пояснила она.

Представитель Минфина отметила, что развитие внутреннего долгового рынка предоставляет альтернативные возможности для финансирования. «Нас часто спрашивают – каков сценарий «Б», если не будет внешних займов и так далее. Наш сценарий «Б» - фондирование с внутреннего рынка», - сказала Пахачук. По ее словам, если банкиры, которым в ходе размещения казначейских обязательств предстоит «бумажная» работа, поддержат инициативу Минфина, то помимо внедрения индексированных обязательств будет расширено количество банков-агентов Минфина по размещению обязательств правительства.

Как сообщал УНИАН, в октябре директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук сообщала о намерениях Минфина начать размещение казначейских обязательств в национальной и иностранной валютах с начала 2014 года, в результате которого Минфин планирует привлечь порядка 2,6 млрд грн в эквиваленте. Минфин намерен привлекать банки, чтобы они осуществляли распространение облигаций среди физических лиц, при этом ключевым требованием к таким банкам будет наличие широкой сети отделений по всей территории Украины.

В ноябре 2012 года Министерство финансов Украины завершило размещение казначейских обязательств для физических лиц серии «А» в объеме 100 млн долл. и с 30 ноября того же года начало размещение серии «Б». Данные размещения проводились через учреждения "Ощадбанка".

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 11 ноября, с начала года в госбюджет поступило 108,432 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 59,497 млрд грн, на обслуживание госдолга – 26,017 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2013 года составил 35,211 млрд грн, что в 1,4 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 24,378 млрд грн. Доходы госбюджета Украины в январе-октябре 2013 года, по оперативным данным Госказначейства, составили 278,6 млрд грн, что на 4,2 млрд грн, или 1,9%, больше показателя за аналогичный период 2012 года в 273,4 млрд грн. В то же время, остаток средств на едином счете Госказначейства в октябре 2013 года снизился до минимального уровня с начала текущего года - 410 млн грн.

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Минфин привлек в госбюджет 653,7 млн грн и 252,3 млн долл.

Министерство финансов Украины во вторник, 12 ноября, привлекло в государственный бюджет 653,721 млн грн и 252,346 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

Большую часть средств в национальной валюте в размере 598,620 млн грн Минфин привлек по единственной поданной заявке на приобретение краткосрочных облигаций сроком обращения 21 день по ставке 4%, размещение которых ранее планировалось проводить по средам. Также Минфин привлек 55,101 млн грн по трем поданным заявкам на приобретение 5-летних облигаций по ставке 14,25% годовых.

Большую часть средств в иностранной валюте в размере 232,481 млн долл. Минфин привлек по семи поданным заявкам на приобретение годовых облигаций в иностранной валюте (долларах США) по средневзвешенной доходности 7,88% годовых. Также министерство привлекло 10,194 млн долл. по двум поданным заявкам на приобретение 2-летних облигаций по ставке 8,75% и 9,671 млн долл. по одной из двух поданных заявок на приобретение полугодовых облигаций по ставке 7,75%.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 2,671 млрд грн (по курсу НБУ), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 6 ноября привлек в госбюджет 458,934 млн грн в результате дебютного размещения краткосрочных облигаций внутреннего госзайма сроком обращения 21 день по средневзвешенной доходности 4,03% годовых, размещение которых министерство намерено проводить каждую среду.

На предыдущем аукционе 5 ноября Минфин привлек 49,886 млн долл. и не размещал облигации в национальной валюте. Помимо введения практики размещения краткосрочных облигаций, с ноября Минфин намерен возобновить размещение трехлетних облигаций, индексированных на валютный курс, в то время как в июне-сентябре текущего года размещение таких облигаций не проводилось.

По состоянию на 12 ноября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 235,936 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 140,911 млрд грн, в собственности банков - 77,214 млрд грн, нерезидентов - 3,676 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 11 ноября, с начала года в госбюджет поступило 108,432 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 59,497 млрд грн, на обслуживание госдолга – 26,017 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2013 года составил 35,211 млрд грн, что в 1,4 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 24,378 млрд грн. Доходы госбюджета Украины в январе-октябре 2013 года, по оперативным данным Госказначейства, составили 278,6 млрд грн, что на 4,2 млрд грн, или 1,9%, больше показателя за аналогичный период 2012 года в 273,4 млрд грн. В то же время, остаток средств на едином счете Госказначейства в октябре 2013 года снизился до минимального уровня с начала текущего года - 410 млн грн.

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Fitch понизил рейтинги 11 украинских компаний

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитные рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах 11 украинских компаний до «В-» с «В» с негативным прогнозом в связи со снижением до аналогичного уровня суверенного рейтинга страны.

Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном на его корпоративном сайте.

В частности, понижены рейтинги агрохолдингов «Авангард», «Кернел», «Мироновский хлебопродукт», «Мрия», «Укрлендфарминг», энергетического холдинга «ДТЭК», горно-металлургических «Метинвест» и Fintest Trading, горно-обогатительной компании «Ferrexpo», а также транспортной «Лемтранс» и НАК «Нафтогаз».

«Рейтинговые действия в иностранной валюте связаны со страновыми ограничениями, а в национальной отражают ухудшение экономических перспектив Украины, в том числе ожидание снижения темпов роста ВВП и рисков ухудшения бизнес-среды, которые могут повлиять на деятельность компаний», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Fitch Ratings понизило суверенный долгосрочный рейтинг Украины и рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом. Кроме того, был снижен рейтинг евробондов Украины до уровня «В-» с «В».

Тогда же агентство Standard & Poor's Ratings Services снизило долгосрочные кредитные корпоративные рейтинги двух крупнейших украинских агрохолдингов «Мрия» и «Мироновский хлебопродукт» (МХП) до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом для обоих холдингов.

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Нацбанк не планирует рассматривать вопрос конвертации валютных вкладов в гривню

Национальный банк Украины не рассматривал и не планирует рассматривать вопросы конвертации валютных вкладов в гривню, сообщил журналистам член правления Нацбанка Александр Дубихвост.

«Журналисты будоражат население какими-то слухами. Я уполномочен заявить от имени руководства Нацбанка, что Национальный банк не рассматривал, не рассматривает и не планирует рассматривать вопросы конвертации валютных вкладов в гривню», - сказал он.

Как отметил Дубихвост, Национальный банк принимает меры по снижению доли валютных вкладов. В частности, через нормы обязательного резервирования, позицию в отношении закона о фонде гарантирования, предусматривающего диверсификацию взносов в фонд в зависимости от валюты. По его словам, эти усилия не прошли даром, и в качестве подтверждения Дубихвост привел официальную статистику, согласно которой чистый спрос населения на валюту за 10 месяцев текущего года снизился до 1,157 млрд долл. (в эквиваленте) с 8,454 млрд долл. за аналогичный период прошлого года. «За этот период кредиты в валюте снизились на 1,5 млрд долл., в то время как прирост валютных вкладов составил 3 млрд долл., то есть население принесло в банковскую систему вдвое больше валюты, чем купило», - отметил член правления Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в октябре 2013 года составила 216 млн долл., что в 3 раза меньше показателя за предыдущий месяц (678,7 млн долл.). Покупка наличной валюты населением превышает ее продажу третий месяц подряд – в августе-октябре, после обратной тенденции в апреле-июле текущего года.

В то же время, по итогам января-октября текущего года чистая покупка валюты населением составила 1,157 млрд долл. (в эквиваленте),что в 7,3 раза ниже показателя чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года в 8,454 млрд долл. (в эквиваленте).

Банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в октябре снизились на 87,9 млн долл. и по состоянию на 1 ноября 2013 года составили 22,890 млрд долл.

Национальный банк Украины в октябре продолжил практику валютных интервенций, которую возобновил в сентябре после 4-месячного перерыва, и направил на поддержку гривни 297 млн долл. (в эквиваленте), что вдвое меньше предыдущего месяца.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 ноября 2013 года составили 20,632 млрд долл., что на 1,007 млрд долл. меньше показателя на 1 октября; с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 15,95%, или на 3,914 млрд долл.

В октябре-ноябре текущего года в ряде СМИ появилась информация о возможных инициативах Национального банка Украины по конвертации валютных вкладов граждан в гривню, которая впоследствии была опровергнута регулятором как «не соответствующая действительности и противоречащая здравому смыслу».

УНИАН