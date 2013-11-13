Азаров: главный вопрос для украинской экономики – нормализация отношений с РФ

Главный вопрос для национальной экономики – нормализация отношений с Россией.

Как переедает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.

«Вопрос №1 для национальной экономики – нормализация отношений с Россией», - отметил Азаров.

По его словам, это можно считать приказом власти от реального сектора экономики.

«Промышленники и предприниматели решение этой проблемы (нормализация отношений с Россией – УНИАН) связывают с возможностью преодолеть негативные тенденции», - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, Президент 12 ноября провел встречу с представителями УСПП и ФФУ и обсудил с ними проблемы развития экономики государства.

На встрече предприниматели попросили Президента перенести на один год подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, чтобы они могли подготовиться к работе в новых условиях.