Пришло время уволить некоторых министров - Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что нужно уволить руководителей министерств и ведомств, которые несут ответственность за невыполнение задач, поставленных перед ними Президентом Украины Виктором Януковичем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров заявил, открывая заседание правительства.

«Я хочу четко заявить, что устранение внутренних факторов торможения экономического развития зависит исключительно от руководителей соответствующих министерств и ведомств. Президент Украины подчеркнул, что выполнение Программы активизации экономики находится на неудовлетворительном уровне», - сказал премьер.

По его словам, правительство обязано провести требовательный анализ выполнения программы развития внутреннего производства и принять все необходимые меры для исправления ситуации.

«Я полностью согласен с жесткой критикой главы государства. Считаю, что пришло время сделать жесткие кадровые выводы относительно тех руководителей, которые несут ответственность за невыполнение поставленных перед ними задач»,- подчеркнул Азаров.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября Президент Украины Виктор Янукович раскритиковал деятельность Министерства экономического развития и торговли, Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерства промышленной политики.

Во время встречи с представителями Украинского союза промышленников и предпринимателей и Федерации профсоюзов Украины Янукович отметил, что проблемы в экономике вызваны не только мировым экономическим кризисом, но и неудовлетворительным менеджментом Министерства экономического развития и торговли.

«Программа активизации экономики не запущена. Следствие - не предусмотрены те мероприятия, которые, я сказал бы, смягчили бы негативные последствия», - сказал Президент.

Янукович раскритиковал деятельность Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. «Программы, которые подготовлены, которые нужно сегодня уже запускать, и нужно, чтобы они начинали работать в строительстве жилья, не запущены. Они ожидают, условно говоря, когда придет эффективный руководитель и начнет работать над этим вопросом», - отметил он.

Глава государства также выразил неудовлетворение работой Министерства промышленной политики. «Министерство промышленной политики, к сожалению, не заработало. В чем там причины - кадровые причины или организационные, но оно сегодня не работает», - сказал он.

По информации пресс-службы, во время встречи председатель профсоюза работников химических и нефтехимических отраслей промышленности Василий Мойсюк рассказал, что представители профсоюза до сих пор не смогли встретиться с министром.

«С того времени, как Вы подписали Указ о создании Министерства промышленной политики, на сегодня они не развернули работу», - отметил Мойсюк, обращаясь к Президенту.

Янукович отметил, что по итогам встречи с представителями УСПП и Федерации профсоюзов даст поручение Кабинету министров. «Данные поручения сейчас уже пойдут Кабинету министров, и я предупредил Азарова, чтобы завтра уже на правительстве все это было рассмотрено. Завтра, немедленно», - сказал глава государства.