Азаров считает, что механизм ВТО в торговых спорах Украины и России может не сработать

Механизм посредничества Всемирной торговой организации в разрешении торговых споров между Украиной и Российской Федерацией, продиктованный необходимостью защиты украинских товаров на российском рынке, может не сработать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, открывая заседание правительства, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Россия все больше отгораживается от украинских товаров защитными барьерами, которые у них, в соответствии с условиями вступления в ВТО, выше, чем у нас, приблизительно вдвое. В этой связи обращение и посредничество ВТО в этом случае может не помочь», - сказал глава правительства.

При этом он обратил внимание, что спектр ограничений широк – от антидемпинговых расследований и санитарных ограничений до новых технических барьеров. «Это, к сожалению, реальность, которую никакими идеологическими призывами не изменить», - обратил внимание глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Украина в рамках членства в ВТО инициировала разбирательство по вопросу защиты интересов украинских кондитерских производителей после обращения корпорации Roshen, заявившей об ущемлении ее корпоративных интересов со стороны России. Кроме того, Украина через Всемирную торговую организацию призвала Россию предоставить детальный отчет о проведенной в конце октября проверке кондитерских фабрик Roshen и обосновать введенные в июле ограничения на экспорт украинских кондитерских изделий в страну. Вместе с тем, украинские чиновники признали, что процедура привлечения органов ВТО к разбирательствам двух стран является долгосрочной.