«Эльдорадо» оштрафовали на более 100 млн грн за продажу товаров запрещенных марок

Государственная инспекция Украины по защите прав потребителей оштрафовала торговую сеть «Эльдорадо» на более 100 млн грн за невыполнение предписания о запрете продажи товаров определенных марок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил глава Госпотребинспекции Сергей Орехов.

«В ноябре текущего года относительно сети («Эльдорадо» - УНИАН) было вынесено постановление о наложении штрафных санкций на сумму более 100 млн грн», - сказал Орехов.

Он напомнил, что ранее Госпотребинспекция зафиксировала продажу в сети более 20 наименований продукции, которые не соответствуют установленным украинским законодательством требований.

Как сообщал УНИАН, 7 августа Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей сообщила о введении запрета на реализацию в Украине китайской электробытовой техники торговой марки «Интерлайн» (Interline), импортером которой для сетей «Эпицентра» и «Эльдорадо» является ООО «КП Эмир».

В Госпотребинспекции отметили, что решение принято из-за того, что в результате проверки продукции «Интерлайн» в Киеве установлено, что она не соответствует законным требованиям по качеству продукции. Кроме того, инспекция установила, что продукция Interline является контрафактной.

Госпотребинспекция обратилась в Генеральную прокуратуру по поводу невыполнения торговыми сетями «Эпицентр» и «Эльдорадо», а также предприятиями, осуществляющими торговлю через интернет, запрета на продажу китайской бытовой электротехники Interline.

Государственная инспекция Украины по защите прав потребителей оштрафовала еще одну компанию - «Комфи-Трейд» - на 85 тыс. грн за невыполнение предписания о запрете продажи товаров определенных марок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил глава Госпотребинспекции Сергей Орехов.

«На сегодняшний день на торговую сеть («Комфи-Трейд» - УНИАН) уже наложен штраф в размере 85 тыс. грн за невыполнение предписания», - сказал Орехов.

По информации Орехова, Госпотребинспекция зафиксировала нарушения, которые были допущены магазинами сети при торговле электрочайниками Kenwood и Phillips, тепловентиляторами Delonghi, холодильниками-морозильниками Indesit.

«Эти марки были выбраны для проверки, исходя из статистических данных причин возникновения пожаров», - сказал Орехов.

Как сообщал УНИАН, также Государственная инспекция Украины по защите прав потребителей оштрафовала торговую сеть «Эльдорадо» на более 100 млн грн за невыполнение предписания о запрете продажи товаров определенных марок.