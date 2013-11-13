Рада завершила работу, не рассмотрев ни одного евроинтеграционного законопроекта
Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак закрыл внеочередное заседание парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, на заседании не было рассмотрено ни одного вопрос, состоялись лишь выступления народных депутатов.
В частности, выступил председатель временной рабочей группы по подготовке законопроекта относительно возможности лечения за рубежом лиц, приговоренных к лишению свободы, Геннадий Васильев.
Он отметил, что рабочая группа не смогла предложить ни одного законопроекта, и обвинил представителей оппозиции в неконструктивной работе.
В ответ лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что именно Партия регионов блокирует принятие необходимых решений для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
Рыбак, закрывая заседание, выразил сожаление, что законопроект относительно лечения за рубежом осужденных не был подготовлен.
Он подчеркнул, что ВР не может рассматривать проект закона о прокуратуре и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования законодательства по вопросам проведения выборов, поскольку еще не завершился срок представления поправок к ним для рассмотрения во втором чтении. Он напомнил, что этот срок заканчивается в 18.00 в пятницу, 15 ноября.
Рыбак отметил, что в ситуации, когда два законопроекта не могут рассматриваться, а один не подготовлен к рассмотрению, он закрывает внеочередное заседание парламента.