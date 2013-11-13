Анонс на 14 ноября

* Лекция Азарова в институте экономики.

* Состоится презентация результатов исследования "Влияние Интернета на экономику Украины", проведенного компанией GfK Украина по заказу Google Украина. Участники: вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, директор Google Украина Дмитрий Шоломко; Уильям Фитцджеральд, директор Google по вопросам стратегического планирования в области государственной политики и связей с правительствами, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток, Африка и Россия, Татьяна Сытник, руководитель отдела B2B и стратегических исследований, компания GfK Украина.

* Состоится десятое заседание Совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества под председательством вице-премьер-министра Украины К.Грищенко и заместителя Премьер-министра Азербайджанской Республики Я.Эюбова. Журналисты приглашаются на начало заседания. Состоится подписание Протокола 10-го заседания Комиссии; подход к прессе вице-премьер-министра Украины К.Грищенко.

* Пресс-конференция главы Национального банка Украины Соркина И.В., директора Генерального департамента информационных технологий и платежных систем Синявской Н.Б. и исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Мамедова С.Г. Тема пресс-конференции: «Cоздание Центрального маршрутизатора и Счетно-клирингового центра – воплощение международных стандартов качества в развитии национальной карточной платежной системы Украины».

* Состоится встреча министра иностранных дел Украины Леонида Кожары с руководством ТПП Украины и региональных торгово-промышленных палат Украины. В 14-30 - выступление министра иностранных дел Украины Л.Кожары. Состоится выступление президента Торгово-промышленной палаты Украины Геннадия Чижикова; подписание Соглашения о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Украины и Торгово-промышленной палатой Украины.

* Круглый стол на тему: "Опыт Северной Америки в реализации проектов по освоению нетрадиционного газа". Организатор - Научно-технический центр «Психея». Докладчики: Криста Джонсон, директор Департамента по связям с правительственными учреждениями Восточно-Центрального региона США компании «Шелл»; Джон Хайнс, советник по связям с государственными органами Восточно-Центрального региона США компании «Шелл»; Михаил Гончар, директор энергетических программ центра «НОМОС», Украина; Роман Опимах, координатор Координационного центра по внедрению экономических реформ при Президенте Украины.

* НСК "Олимпийский проведет мини-пресс-тур в фаст-фуды. По выбору СМИ откроется любой из фаст-фудов НСК для подтверждения качества условий хранения пива, а также продуктов питания. Журналисты смогут лично убедиться в качестве продуктов и напитков.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63