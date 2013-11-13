Торговые сети переполнены контрафактной и небезопасной для жизни бытовой техникой - Госпотребинспекция

В Украине торговые сети бытовой техники переполнены контрафактной и небезопасной для жизни продукцией.

Об этом заявил председатель Госпотребинспекции Сергей Орехов на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"К сожалению, наш внутренний рынок переполнен контрафактной и контрабандной продукцией. А это не только удар по экономике страны, но и довольно серьезная преграда для ее развития. А порой это и риск для жизни и здоровья наших граждан", - заявил Орехов.

По его словам, сегодня можно констатировать систематические нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей и государственного рыночного надзора со стороны торговых сетей. Орехов отметил, что возмутительным является тот факт, что нарушения происходят в период, когда правительство принимает всевозможные меры по снижению давления на бизнес, уменьшению контролирующих органов и их функций.

"Именно в то время, когда бизнес должен взять на себя социальную ответственность за свои действия, за свое поведение на рынке, этого почему-то не происходит. Они пользуются своей безнаказанностью", - подчеркнул Орехов.

Глава Госпотребинспекции сообщил, что в Украине показательной является статистика обращения граждан на качество сложнобытовой техники. Он отметил, что за 9 месяцев текущего года потребители обратились в Госпотребинспекцию более 600 раз относительно нарушений в двух торговых сетях бытовой техники.

"Органами по защите прав потребителей проведено около 250 внеплановых проверок. За указанный период нами проверено около 13 тыс. штук электробытовых товаров, из которых половина забракована и снята с реализации, в том числе и за отсутствие сопроводительных документов, касающихся качества и безопасности товара, а также за несоответствие нормативным документам", - заявил Орехов.

В качестве примера Орехов отметил, что по результатам проверки сети "Эльдорадо" было выявлено около 200 наименований товара, который не соответствовал нормативным документам. Среди прочего, Орехов отметил, что торговой сети было дано предписание по изъятию холодильников торговой марки Samsung за несоответствие требованиям технического регламента безопасности. Но торговая сеть, как сообщил Орехов, проигнорировала предписания и не оповестила потребителей о причинах изъятия продукции.

Также Орехов сообщил, что в торговых сетях сети "Комфи-Трейд" и "Фокстрот" в результате плановых проверок обнаружена небезопасная продукция. В частности, электрочайники фирмы Kenwood и Philips, тепловентиляторы фирмы Delonghi, а также холодильники-морозильники фирмы Indesit, которые были изъяты в торговой сети.

"Игнорирование торговыми сетями требований закона носит массовый характер", - подытожил Орехов.

Вместе с этим, глава Госпотребинспекции сообщил, что в Украине уже зафиксированы случаи смертей граждан из-за некачественной бытовой техники. Согласно статистике за 2012 г., вследствие возгорания холодильников 9 человек погибли, травмированы 12.