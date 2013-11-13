Янукович поручил Азарову провести инвентаризацию украинско-российских договоров

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову осуществить гармонизацию таможенных процедур Украины и Российской Федерации, а также провести инвентаризацию двусторонних украинско-российских международных договоров.

Текст соответствующего поручения размещен на официальном сайте главы государства.

Янукович поручил Азарову с целью дальнейшего развития сотрудничества с Россией, увеличения торгового оборота между Украиной и Российской Федерацией, государствами - участницами Таможенного союза осуществить до 31 декабря текущего года ряд мероприятий, в том числе по гармонизации таможенных процедур Украины и РФ с целью увеличения объемов экспортно-импортных операций, внесения в случае потребности соответствующих предложений; инвентаризацию двусторонних украинско-российских международных договоров в торгово-экономической сфере и обеспечения с целью защиты национальных интересов Украины в этой сфере, практической реализации, актуализации таких международных договоров.

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Также Азаров должен обеспечить повышение эффективности межрегионального и пограничного сотрудничества между Украиной и Россией, в частности, создание новых совместных инвестиционных проектов, в том числе при государственной поддержке, и заключение в случае необходимости соответствующих соглашений о сотрудничестве.

Кроме того, Азаров должен принять в установленном порядке меры по обеспечению заключения между Украиной и государствами - участниками Таможенного союза соглашения (соглашений) о взаимном признании результатов оценки соответствия продукции Украины на постоянной основе анализа рисков возникновения негативных последствий для отечественных субъектов ведения хозяйства от применения Таможенным союзом технических регламентов, стандартов и процедур оценки соответствия, а также, при необходимости, по принятию соответствующих мер реагирования.

Премьер должен способствовать внедрению осуществления при участии Украинского союза промышленников и предпринимателей, Федерации работодателей Украины, отраслевых объединений производителей и Федерации профсоюзов Украины на постоянной основе анализа рисков возникновения негативных последствий для отечественных субъектов ведения хозяйства от применения Таможенным союзом технических регламентов, стандартов и процедур оценки соответствия, а также, при необходимости, принятию соответствующих мер реагирования.

Как сообщал УНИАН, Азаров, открывая сегодня, 13 ноября, заседание правительства заявил, что Президент поручил Кабинету министров принять ряд мер с целью разблокирования отношений с Россией. «Урегулированию двусторонних отношений была посвящена встреча на уровне президентов Украины и России. Это главная позиция и всех моих переговоров с руководителем правительства РФ», - отметил Азаров.

«Есть договоренность относительно урегулирования целого ряда проблем. Поэтому Президент Украины поручил правительству принять целый ряд мер по разблокированию отношений с Российской федерацией. Мы должны ускорить гармонизацию таможенных правил и технических регламентов, норм, которые определяют происхождение страны товара, и других технических вопросов», - сказал Азаров. Премьер подчеркнул, что первоочередным вопросом является защита национальных интересов.