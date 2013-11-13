ТОП-10 (13 ноября)

«Нафтогаз» заплатил «Газпрому» за октябрьский газ – Ставицкий

"Нафтогаз" уже закупил у "Газпрома" плановые 18 млрд кубометров газа

Украина заплатила последний в этом году транш по кредиту МВФ

Янукович поручил Кабмину разблокировать отношения с Россией

МВФ не видит адекватной монетарной политики в Украине

Янукович поручил Азарову провести инвентаризацию украинско-российских договоров

Генпланы всех населенных пунктов Украины будут "рассекречены"

Кабмин подпишет меморандум с предприятиями химпрома

Кабмин отменил обязательную закачку в ПХГ 50% газа украинской добычи

Россия ограничит ввоз продукции еще одной украинской компании

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«Нафтогаз» заплатил «Газпрому» за октябрьский газ – Ставицкий

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» провела все расчеты с российским «Газпромом» за газ, который компания закупила в октябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«По октябрю у нас полностью расчеты проведены и есть договоренности», - сказал Ставицкий, не уточнив, о каких договоренностях идет речь.

При этом он отметил, что официальная информация о проведении расчетов от «Газпрома» должна поступить 15 ноября, после этого можно будет назвать точные объемы газа, которые были закуплены, а также суммы платежа.

«15 ноября будут окончательные телеграммы из «Газпрома» и после этого я вам сообщу», - сказал Ставицкий.

Напомним, 7 ноября УНИАН со ссылкой на источник в украинском холдинге сообщал, что "Нафтогаз" заплатит "Газпрому" 15 миллионов долларов за газ, поставленный в октябре. При этом раньше официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что "Нафтогаз" должен был оплатить октябрьские поставки в размере 1,355 миллиарда долларов.

Также Ставицкий сообщил, что «Нафтогаз Украины» продолжает осуществлять платежи российскому «Газпрому» за газ, который был закуплен в августе.

«Я уже говорил, что на прошлой неделе было оплачено более чем 20%. Каждый день идут платежи», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» начал выплачивать задолженность 5 ноября текущего года. По состоянию на 6 ноября объем задолженности «Нафтогаза» «Газпрому» составлял 792 млн долл. Ставицкий обещал увеличить темпы расчетов, не называя при этом конечных сроков погашения возникшей задолженности.

Впервые о долге стало известно 29 октября, когда председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В тот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за покупаемый в России газ возникли некоторые проблемы, однако все вопросы должны решить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Согласно контракту от 19 января 2009 года "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

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"Нафтогаз" уже закупил у "Газпрома" плановые 18 млрд кубометров газа

Украина выполнила ранее принятый Кабинетом министров план закупки газа у российского монополиста компании «Газпром», закачав в подземные хранилища газа порядка 18 млрд кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания правительства заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Я еще раз хочу вам всем ответить. Вы читайте документы официальные. В балансе, принятом правительством, было 18 млрд закупить. Вот мы из этого исходим. Не ищите витамины там, где их нет», - сказал Ставицкий, отвечая на вопрос о том, сколько Украина импортирует газа от «Газпрома» по итогам 2013 года.

По словам Ставицкого, в ПХГ уже закачаны 18 млрд кубометров, и у правительства нет намерений менять ранее принятый баланс потребления топлива в сторону увеличения импорта, тем более что предприятия теплокоммунэнерго, по словам министра, уже смогли сэкономить порядка 1 млрд кубометров газа, по сравнению с показателями прошлого года. «Мы не видим предпосылок, чтобы менять эти планы или увеличивать закупки исходя из баланса, который имеем. На сегодня в ПХГ 18 млрд кубометров», - сказал министр.

При этом отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что 18 млрд кубометров – это тот самый запланированный к импорту объем, Ставицкий сказал: «Совершенно верно, вы все правильно интерпретируете».

Как сообщал УНИАН, ранее министр уже говорил о том, что Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» до конца текущего года может не осуществлять закупки газа у российского монополиста «Газпрома». Кроме того, 11 ноября заместитель директора Федерального государственного унитарного предприятия «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» Николай Орлов сообщил, что Украина с 9 ноября прекратила закупки природного газа у «Газпрома». По его словам, прекращение закупок произошло с 9 ноября, при том, что в начале месяца Украина покупала газ на уровне 9-10 млн куб. м. в сутки, что более чем в десять раз меньше среднесуточных объемов поставки. По информации вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко, в октябре Украина для собственных нужд использовала газ из подземных хранилищ.

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Украина заплатила последний в этом году транш по кредиту МВФ

Национальный банк Украины 12 ноября перечислил Международному валютному фонду 359,2 млн долл., обеспечив полное выполнение обязательств перед Фондом, указанных в кредитном соглашении сторон на текущий год, сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно графику погашения заимствований за 2013 год Украина осуществила выплаты МВФ на сумму 5,603 млрд долл.

"Украина подтвердила статус надежного заемщика всему международному сообществу, и впредь будет своевременно выполнять свои обязательства", - цитирует пресс-служба председателя Национального банка Украины Игоря Соркина.

По словам Соркина, в 2014 году общая сумма выплат по кредиту Международному валютному фонду будет значительно меньше, чем в этом году, и составит 3,663 млрд долл.

Также сообщается, что 2015 год это последний год выполнения кредитных обязательств. Сумма выплаты в 2015 году будет наименьшей за весь период действия договора заимствования и составит 1,485 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch оценило предстоящие выплаты Украины по кредитам и процентам МВФ по состоянию на начало октября в 1,7 млрд долл. По информации Минфина, на начало октября объемы предстоящих выплат по валютным обязательствам, включая внутренние и внешние долги, составляли 1,850 млрд долл.

По словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук, Украина должна уплатить по займам в общей сложности 17,7 млрд грн до конца текущего года.

«По обязательствам на этот год осталось уплатить в ноябре 13,5 млрд грн и 4,2 млрд грн в декабре», - сказала она.

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Янукович поручил Кабмину разблокировать отношения с Россией

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров предпринять целый ряд мер для разблокирования отношений с Российской федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, открывая заседание правительства.

«Урегулированию возникших двусторонних отношений была посвящена встреча на уровне президентов Украины и России. Это главная позиция и всех моих переговоров с главой правительства РФ», - отметил Азаров.

Он напомнил, что во время последней встречи было достигнуто взаимопонимание, что сложившаяся ситуация не соответствует долгосрочным отношениям.

«Есть договоренность об урегулировании целого ряда проблем. Поэтому Президент Украины поручил правительству предпринять целый ряд мер для разблокирования отношений с Российской федерацией. Мы должны ускорить гармонизацию таможенных правил и технических регламентов, норм, определяющих происхождение страны товара, и других технических вопросов», - сказал Азаров.

Премьер подчеркнул, что первоочередным вопросом является защита национальных интересов.

Как сообщал УНИАН, промышленники Украины 8 ноября в ходе встречи с премьер-министром Азаровым обратились к правительству с просьбой активизировать торговые переговоры с Российской Федерацией для недопущения падения производства и сокращения рабочих мест в результате ограничения поставок украинской продукции в Россию.

Как отметил Азаров, с начала текущего года товарооборот между Украиной и Россией сократился почти на четверть. «И Президент, и правительство делают все возможное, чтобы исправить ситуацию», - подчеркнул премьер.

Россия с приближением сроков ожидаемого подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом (29 ноября) начала вводить различного рода ограничения на импорт продукции из Украины. В частности, ограничения коснулись импорта кондитерской, мясомолочной продукции, металлопродукции, машиностроения. Также на таможне возникают задержки при ввозе товаров из Украины на территорию России из-за усиленного таможенного контроля со стороны РФ.

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МВФ не видит адекватной монетарной политики в Украине

Международный валютный фонд не видит адекватной монетарной политики в Украине и рекомендует Национальному банку Украины перейти к инфляционному таргетированию, сообщил журналистам глава представительства МВФ в Украине Жером Ваше на Украинском банковском форуме при содействии Института Адама Смита.

“Мы не видим монетарной политики, которая работала бы адекватно. В отношении ставок - не работает, в распределении ликвидности - также не работает. У банков есть ликвидность, но это не всегда отражается на рынке”, - сказал Ваше

По его словам, МВФ предложил несколько вариантов совершенствования монетарной политики.

“Идея в том, что Украина должна перейти к инфляционному таргетированию”, - отметил Ваше.

Как сообщал УНИАН, по мнению миссии МВФ, чтобы ликвидировать слабые звенья и восстановить экономический рост, необходим комплекс всеобъемлющих и заслуживающих доверия реформ. В этот комплекс «рекомендуется» включить «меры по обеспечению роста гибкости обменного курса, дополненные политикой по укреплению финансового сектора, амбициозные усилия по консолидации фискальной ситуации, повышение внутренних тарифов на энергоресурсы, а также реализацию комплексных структурных реформ, направленных на улучшение бизнес-климата и поддержку экономического роста».

Инфляция в Украине в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем ускорилась до 0,4%, при этом рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован впервые с мая текущего года.

В годовом выражении (против октября 2012 года) зафиксировано замедление дефляции до 0,1%. Последний раз инфляция в годовом выражении была зафиксирована в апреле 2012 года, при этом в целом по итогам 2012 года зафиксирована дефляция в 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) - 4,8%, предельного дефицита госбюджета - 3,2% ВВП и темпов роста ВВП - 3,4%.

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Янукович поручил Азарову провести инвентаризацию украинско-российских договоров

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову осуществить гармонизацию таможенных процедур Украины и Российской Федерации, а также провести инвентаризацию двусторонних украинско-российских международных договоров.

Текст соответствующего поручения размещен на официальном сайте главы государства.

Янукович поручил Азарову с целью дальнейшего развития сотрудничества с Россией, увеличения торгового оборота между Украиной и Российской Федерацией, государствами - участницами Таможенного союза осуществить до 31 декабря текущего года ряд мероприятий, в том числе по гармонизации таможенных процедур Украины и РФ с целью увеличения объемов экспортно-импортных операций, внесения в случае потребности соответствующих предложений; инвентаризацию двусторонних украинско-российских международных договоров в торгово-экономической сфере и обеспечения с целью защиты национальных интересов Украины в этой сфере, практической реализации, актуализации таких международных договоров.

Также Азаров должен обеспечить повышение эффективности межрегионального и пограничного сотрудничества между Украиной и Россией, в частности, создание новых совместных инвестиционных проектов, в том числе при государственной поддержке, и заключение в случае необходимости соответствующих соглашений о сотрудничестве.

Кроме того, Азаров должен принять в установленном порядке меры по обеспечению заключения между Украиной и государствами - участниками Таможенного союза соглашения (соглашений) о взаимном признании результатов оценки соответствия продукции Украины на постоянной основе анализа рисков возникновения негативных последствий для отечественных субъектов ведения хозяйства от применения Таможенным союзом технических регламентов, стандартов и процедур оценки соответствия, а также, при необходимости, по принятию соответствующих мер реагирования.

Премьер должен способствовать внедрению осуществления при участии Украинского союза промышленников и предпринимателей, Федерации работодателей Украины, отраслевых объединений производителей и Федерации профсоюзов Украины на постоянной основе анализа рисков возникновения негативных последствий для отечественных субъектов ведения хозяйства от применения Таможенным союзом технических регламентов, стандартов и процедур оценки соответствия, а также, при необходимости, принятию соответствующих мер реагирования.

Как сообщал УНИАН, Азаров, открывая сегодня, 13 ноября, заседание правительства заявил, что Президент поручил Кабинету министров принять ряд мер с целью разблокирования отношений с Россией. «Урегулированию двусторонних отношений была посвящена встреча на уровне президентов Украины и России. Это главная позиция и всех моих переговоров с руководителем правительства РФ», - отметил Азаров.

«Есть договоренность относительно урегулирования целого ряда проблем. Поэтому Президент Украины поручил правительству принять целый ряд мер по разблокированию отношений с Российской федерацией. Мы должны ускорить гармонизацию таможенных правил и технических регламентов, норм, которые определяют происхождение страны товара, и других технических вопросов», - сказал Азаров. Премьер подчеркнул, что первоочередным вопросом является защита национальных интересов.

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Генпланы всех населенных пунктов Украины будут "рассекречены"

Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул поручил снять гриф «для служебного пользования» с картографической основы для разработки генеральных планов населенных пунктов Украины и обнародовать уже существующие генпланы. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжении он дал в ходе совещания по активизации разработки генпланов населенных пунктов.

«Правительство поставило задачу сделать генпланы открытыми и публичными документами, чтобы с ними мог ознакомиться каждый инвестор и каждый житель», - сказал Вилкул.

Он обратил внимание, что месяц назад началась работа по составлению градостроительного кадастра. «Задача местных органов власти – разместить генеральные планы в свободном доступе на веб-сайтах. На сегодняшний день это сделали уже 74 населенных пункта. Соответствующая информация должна быть размещена во всех населенных пунктах», - добавил вице-премьер.

При этом Вилкул сообщил, что на сегодня в Украине насчитывается порядка 30 тыс. населенных пунктов, из которых 70% уже имеют генеральные планы. Вместе с тем в 5 тыс. населенных пунктах (преимущественно в сельской местности) градостроительная документация отсутствует.

По мнению вице-премьера, отсутствие документации ведет к хаотичной застройке местности. «Необходимо не допустить хаотичной застройки городов и сел, связанной с лоббизмом на уровне местных советов. Населенные пункты должны развиваться по генплану, который прошел общественные слушания и экспертизу. В этом основа гармонического развития территорий и строительной сферы», - сказал Вилкул.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года Минрегион сообщал о том, что обновленными генеральными планами обеспечены 85% областных центров Украины, 72,5% городов областного значения, почти 57% городов районного значения, около 47% поселков и 22% деревень. Положительную динамику по обновлению градостроительной документации демонстрировали Ивано-Франковская, Донецкая, Житомирская, Львовская и Черновицкая области.

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Кабмин подпишет меморандум с предприятиями химпрома

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову подписать меморандум с предприятиями химической отрасли для преодоления негативных тенденций в хозяйственной деятельности этих предприятий.

Текст соответствующего поручения размещен на официальном сайте главы государства.

“(Обеспечить – УНИАН) При участии Федерации профсоюзов Украины и Союза химиков Украины подписание Меморандума о сотрудничестве между Кабинетом Министров Украины и предприятиями химической отрасли с целью преодоления негативных тенденций в хозяйственной деятельности таких предприятий.

Поручение должно быть выполнено до 25 ноября.

Как сообщал УНИАН, по информации Украинского союза промышленников и предпринимателей, спад производства в химической промышленности в январе-сентябре 2013 г. составил 19,6%. Из-за негативной внешней конъюнктуры остановились предприятия химической отрасли (Северодонецк, Черкассы, Ривне и т. п.).

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Кабмин отменил обязательную закачку в ПХГ 50% газа украинской добычи

Кабинет министров отменил решение об обязательной закачке в подземные хранилища газа (ПХГ) 50% газа, добытого украинскими газодобывающими компаниями в период с 1 июля по 15 октября.

Об отмене действия соответствующего распоряжения на сегодняшнем заседании Кабмина сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

"Сегодня такое распоряжение было отменено", - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, решение о закачке 50% газа, который добывают украинские газодобывающие компании в период с 1 июля по 15 октября, в подземные хранилища было принято Кабмином в середине июня.

На сегодняшний день в ПХГ Украины закачано порядка 18 млрд кубометров газа.

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Россия ограничит ввоз продукции еще одной украинской компании

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 27 ноября вводит ограничение на поставку в Российскую Федерацию продукции украинского мясоперерабатывающего предприятия «ПКП Прилуки-Агропереработка» (Черниговская область) в связи с обнаружением в его продукции запрещенных микроорганизмов, сказано в сообщении ведомства.

В период усиленного лабораторного контроля за товарами «ПКП Прилуки-Агропереработка» Россельхознадзор обнаружил в замороженной говядине предприятия мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.

Справка УНИАН. «ПКП «Прилуки-Агропереработка» создано в апреле 2001 года на базе Прилукского мясокомбината. Компания занимается производством мяса и мясных полуфабрикатов.

УНИАН