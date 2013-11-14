Миссию Кокса и Квасневского продлили до Вильнюсского саммита
Брюссель. Европейский парламент продлил миссию Пэта Кокса и Александра Квасневского в Украине до Вильнюсского саммита Восточного партнерства.
Об этом заявил президент Европейского парламента Мартин Шульц на пресс-конференции в Брюсселе.
“Конференция президентов Европарламента единогласно продлила миссию до последней минуты — Вильнюсского саммита...», - сказал Шульц и прибавил: «Решение все еще возможно найти.
В свою очередь Кокс заметил, что “на будущей неделе должна делаться не политика, а история». «Мы возвращаемся не для того, чтобы вмешиваться в дела, а чтобы помочь”, - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 13 ноября главы миссии Европарламента Кокс и Квасневский докладывали конференции президентов Европарламента в Брюсселе результаты их миссии в Украине.
Верховная Рада 13 ноября, не смогла принять ряд законов, как того требовал ЕС в качестве предпосылки для подписания Соглашения об ассоциации на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября.