Миссию Кокса и Квасневского продлили до Вильнюсского саммита

Брюссель . Европейский парламент продлил миссию Пэта Кокса и Александра Квасневского в Украине до Вильнюсского саммита Восточного партнерства.

Об этом заявил президент Европейского парламента Мартин Шульц на пресс-конференции в Брюсселе.

“Конференция президентов Европарламента единогласно продлила миссию до последней минуты — Вильнюсского саммита...», - сказал Шульц и прибавил: «Решение все еще возможно найти.

В свою очередь Кокс заметил, что “на будущей неделе должна делаться не политика, а история». «Мы возвращаемся не для того, чтобы вмешиваться в дела, а чтобы помочь”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября главы миссии Европарламента Кокс и Квасневский докладывали конференции президентов Европарламента в Брюсселе результаты их миссии в Украине.

Верховная Рада 13 ноября, не смогла принять ряд законов, как того требовал ЕС в качестве предпосылки для подписания Соглашения об ассоциации на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября.