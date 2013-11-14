Брюссель. Представитель миссии Европарламента Александр Квасневский прогнозирует перенос ассоциации Украины с ЕС на неопределенное время, если соответствующее соглашение не будет подписано в Вильнюсе.

Об этом он сказал в интервью корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«Неподписание в Вильнюсе будет означать перенос ассоциации на не известно сколько лет. Потому что, скажем, можно точно прогнозировать, что в ближайшие два года никто не будет заниматься ассоциацией с Украиной», - сказал Квасневский, объяснив, что 2014 год – это год выборов в Европарламент, затем избрание новой Еврокомиссии, а 2015 год – год новых президентских выборов в Украине.

«Тогда голова не будет болеть тем, чтобы заниматься Украиной», - сказал он, отметив, что по крайней мере два года были бы потеряны.

«А после тех двух лет мы бы вернулись к ситуации, которая уже будет другой. И не обязательно та ситуация будет лучше. А возможно, даже и хуже, чем в 2013 году», - подчеркнул Квасневский.

По его словам, осознание того, насколько высока ставка этой игры, есть не только со стороны миссии Кокса и Квасневского или ЕС, но также понимание есть и у украинских лидеров.

«Здесь продолжается битва невероятного значения и веса», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции в Брюсселе 13 ноября представитель миссии Европарламента Александр Квасневский оценил шансы подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом как 50 на 50.

13 ноября главы миссии Европарламента Кокс и Квасневский докладывали конференции президентов Европарламента в Брюсселе результаты их миссии в Украине. После этого было принято решение о продлении работы миссии Кокса-Квасневского до Вильнюсского саммита.

Верховная Рада 13 ноября не смогла принять ряд законов, как того требовал ЕС в качестве предпосылки для подписания Соглашения об ассоциации на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября.