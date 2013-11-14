Янукович склоняется к подписанию Соглашения об ассоциации - евродепутат

Брюссель. Депутат Европейского парламента от Польши Ежи Бузек убежден, что Президент Украины Виктор Янукович склоняется к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе, и верит, что Украине удастся решить "проблему Тимошенко" до 29 ноября - даты возможного подписания Соглашения.

Об этом европарламентарий сказал в интервью корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

"Сейчас очень много зависит от Президента Януковича, но я убежден, что он склоняется к подписанию Соглашения об ассоциации", - сказал Бузек.

"Мне очень жаль, что остается и очень серьезное препятствие на пути к подписанию ассоциации - дело Тимошенко, и что оно еще до сих пор не решено. Но я верю, что украинцы решат эту проблему, потому что Европейскому Союзу трудно подписывать Соглашение в ситуации, существующей в настоящее время", - сказал он.

Бузек высоко оценил обращение экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, которая находится в больнице в Харькове и лечения которой в Германии требует Евросоюз, относительно нежелания быть препятствием к подписанию Соглашения об ассоциации.

"Я все еще остаюсь оптимистом. Пока не выполнено главное требование, но есть еще несколько дней, и в этот промежуток времени еще многое может произойти. И уже само обращение госпожи Юлии Тимошенко, чтобы Соглашение таки подписывать, является чрезвычайно важным", - сказал Бузек.

"Я верил, что в такой ситуации - тяжелой и драматичной - госпожа бывший премьер захочет выступить именно с таким обращением, чтобы не объединяли ее имя с возможной неудачей саммита в Вильнюсе. И то ее обращение может сейчас помочь", - сказал евродепутат.

"Я считаю, что подписание Соглашения об ассоциации было бы огромным успехом всех - и Европейского Союза, и Украины", - подчеркнул Бузек.

Как сообщал УНИАН, руководство Европейского парламента продолжило мандат миссии Пэта Кокса и Александра Квасневского до Вильнюсского саммита. Среди требований для подписания Соглашения об ассоциации остается принятие во втором чтении законов о прокуратуре и о выборах народных депутатов, а также принятие закона, который бы разрешил лечение осужденных за рубежом.