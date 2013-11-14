Украина подала заявку на проведение зимней Олимпиады-2022

Украина уложилась в срок и подала в Международный олимпийский комитет заявку на право проведения во Львове XXIV зимних Олимпийских игр в 2022 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул на конференции по вопросам развития Интернета в Киеве.

"Сегодня 14 число, это был последний срок. Я хочу сказать, что мы подали заявку на участие в Олимпиаде-2022", - сказал вице-премьер.

Он также сообщил, что Украина уже разработала и предложила 4 варианта бренда олимпийской заявки. «На следующей неделе мы выложим на специальном сайте для голосования варианты этих четырех брендов. Более того, там будет написано, что вдохновило на данный бренд, как этот бренд будет смотреться на различных носителях – начиная от спортивной формы, заканчивая брендмауерами", - сказал Вилкул.

Ранее сообщалось, что к разработке и продвижению украинской заявки привлечены лучшие мировые специалисты, добившиеся проведения олимпиад в Лондоне, Пекине, Ванкувере, Сочи и Пхенчхане.

Впервые о намерении Украины подать заявку на право проведения Олимпиады-2022 заявил Президент Украины Виктор Янукович в 2010 году. Тогда же было решено провести игры во Львовской и Закарпатской областях – непосредственно во Львове, Тисовце и Боржаве.

Президент Украины заявлял, что расходы на подготовку зимних Олимпийских игр составят не менее 3,6 млрд евро. Именно в такую сумму обошлась украинскому бюджету подготовка финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

В свою очередь президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка отмечал, что подготовка к проведению Игр в корне изменит отношение украинцев к зимним видам спорта, поскольку будет стимулировать появление в стране новых зимних курортов и обеспечит жителей Львовщины и Закарпатья современной спортивной, рекреационной и туристической инфраструктурой.

Как ожидается, уже в марте 2014 года Украина подаст в Международный олимпийский комитет официальную заявку и гарантийные письма от Национального олимпийского комитета и городских властей Львова.

Ранее сообщалось, что столица зимних Олимпийских игр – 2022, будет названа в июле 2015 года во время сессии Международного олимпийского комитета. На текущий момент городами - конкурентами Львова уже стали столица Норвегии - Осло, столица Швеции - Стокгольм и казахский город Алматы. Ожидается, что совместную заявку на проведение Олимпиады – 2022 могут подать китайские города Пекин и Чжанцзякоу.

Зимняя Олимпиада - 2014 года пройдет в российском городе Сочи. По оценкам экспертов, проведение олимпиады обойдется России в более чем 50 млрд долл. В то же время власти Осло уже подсчитали, что в случае, если Олимпиада – 2022 пройдет в Осло, затраты на ее подготовку едва ли превысят 33 млрд корн (5,32 млрд долл).