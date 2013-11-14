США призывают Украину выполнить все условия для подписания ассоциации с ЕС

Государственный департамент США призывает власти Украины выполнить все условия, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом говорится в заявлении помощника Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд, передает РИА «Новости».

"Три последних шага отделяют Украину от ассоциации с ЕС - завершение судебной и избирательной реформ, а также освобождение бывшего премьер-министра (Юлии) Тимошенко для прохождения лечения. Мы присоединяемся к Евросоюзу и призываем лидеров Украины сделать правильный исторический выбор для своих 45 миллионов граждан", - говорится в заявлении Нуланд.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины вчера, 13 ноября, не смогла принять законы о прокуратуре, о внесении изменений в избирательное законодательство, а также закон, который позволил бы Тимошенко выехать из страны на лечение.

Эти законы парламенту осталось принять по требованию ЕС для подписания Соглашения об ассоциации на саммите "Восточного партнерства", в Вильнюсе 28-29 ноября.