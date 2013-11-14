Пентагон отказался от закупок российских вертолетов

Министерство обороны США отменило закупку дополнительных 15 российских вертолетов Ми-17 для армии Афганистана под давлением Конгресса, сообщает Русская служба Би-би-си.

Вертолеты общей стоимостью в 345 млн долларов должны были быть приобретены у компании "Рособоронэкспорт" и переданы в Афганистан в следующем году.

Однако законодатели обеих палат Конгресса США уже несколько раз требовали от Пентагона прекратить отношения с Рособоронэкспортом - не в последнюю очередь потому, что компания поставляет оружие правительству сирийского президента Башара Асада.

"Я приветствую решение Минобороны отменить покупку еще 15 вертолетов Ми-17 у "Рособоронэкспорта". Сотрудничество с поставщиком этих вертолетов было аморальным, и как нация, мы не должны больше поддерживать военные преступления Асада в Сирии", - цитирует Ассошиэйтед пресс заявление сенатора Джона Корнина.

Россия не отрицает, что поставляет оружие в Сирию, но утверждает, что российское оружие не используется правительством для борьбы с повстанцами.