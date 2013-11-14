Янукович: Тимошенко не получит эксклюзивных прав, закон - один для всех

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что для экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко не будет создано эксклюзивных прав.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Запорожье, отвечая на вопрос, готов ли он в том или другом виде гарантировать выход Юлию Тимошенко из Качановской колонии ради подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Моя позиция остается неизменной - все граждане Украины перед законом равны, верховенство закона и верховенство права в первую очередь, и это касается всех. Никаких эксклюзивных подходов никто из граждан Украины не получит”, - сказал Янукович.

Он напомнил, что сейчас в парламенте зарегистрировано 5 законопроектов, которые позволяют осужденным выезжать за границу на лечение.

Янукович пообещал, что подпишет согласованный закон в случае его принятия парламентом.

В то же время Президент подчеркнул, что этот закон не должен содержать технологию, которая позволит избежать уголовной ответственности.

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"Если такой консенсус будет найден, будет выписана соответствующая процедура и если это не будет технологией, чтобы избежать уголовной ответственности, я думаю, такой закон будет принят, и он будет касаться не только Тимошенко - он будет касаться всех граждан. Такая позиция народных депутатов, с которыми я провел много разных консультаций", - заявил Янукович.

Президент Украины напомнил, что следующая неделя в парламенте будет пленарной, и сказал, что посмотрим, что из этого выйдет.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 13 ноября в очередной раз не смогла принять законопроект, который позволил бы выехать на лечение за границу Тимошенко, дело которой европейские политики считают "выборочным правосудием".

Специальная миссия Европарламента назвала 19 ноября окончательной датой, до которой дело Тимошенко должно быть решено.

Сегодня, 14 ноября, в работе группы по подготовке законопроекта относительно лечения осужденных за рубежом был объявлен перерыв до 16.00 понедельника, 18 ноября.

Народный депутат от “Батькивщины”, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин заявил, что научно-экспертное управление Верховной Рады дало положительное заключение относительно законопроекта оппозиции №3599 об обеспечении принципа гуманизма при исполнении отдельных видов наказаний.

Украина и ЕС планируют подписать Соглашение об ассоциации на саммите "Восточного партнерства", который состоится в литовском Вильнюсе 28-29 ноября.