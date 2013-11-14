Украина ведет переговоры с РФ о возобновлении товарооборота

Украинская власть постоянно ведет переговоры с Российской Федерацией относительно решения проблемы падения объемов товарооборота между странами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора Януковича, об этом он сказал во время общения с работниками Запорожского областного перинатального центра.

По словам главы государства, сегодня наблюдается значительное снижение товарооборота с Россией - почти на 25%.

«Мы не прекращали, и не прекращаем переговоры с нашими соседями, мы ведем эту работу. Есть надежда, что найдем общий язык. Очень непростой вопрос», - сказал Янукович.

Он также добавил, что Украина страдает не только от последствий мирового экономического кризиса. По словам Президента, убытки экономики от высоких цен на российский газ за последние три года превысили 20 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в январе-сентябре 2013 года дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины - Россией - снизился в 1,5 раза - до 5,059 млрд долл. против дефицита в январе-сентябре 2012 года в 7,393 млрд долл.

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 13,86% - до 9,708 млрд долл.