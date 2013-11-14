Анонс на 15 ноября

* Круглый стол на тему: «Европа, прости, Европа, прощай?». Организатор – Институт Горшенина. Вопросы: Итоги миссии Кокса-Квасневского. С чем поедет украинская делегация в Вильнюс? Вероятность подписания/неподписания Договора об ассоциации с ЕС. Как будут выстраиваться отношения Украины с ЕС после Вильнюсского саммита? Политический прогноз. Российский вектор: всерьез и надолго? Участники: Валентин Наливайченко, депутат Верховной Рады, партия УДАР; Андрей Шевченко, депутат Верховной Рады, ВО «Батьківщина»; Андрей Ильенко, депутат Верховной Рады, ВО «Свобода»; Олег Зарубинский, депутат ВРУ, представитель Партии регионов, Валерий Чалый, глава Общественного экспертного совета при Комитете Украина - ЕС; Евгений Копатько, социолог, учредитель Research & Branding Group; депутат Верховной Рады, представитель Партии регионов. Модератор – Владимир Застава, эксперт Института Горшенина.

* Состоится празднование Дня работников сельского хозяйства. Мероприятие состоится при руководства страны, министра агрополитики, народных депутатов, известных аграриев и фермеров. Будут подведены итоги работы аграриев и отмечены лучшие сельхозпроизводители государственными наградами.

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