ТОП-10 (14 ноября)

Миссию Кокса и Квасневского продлили до Вильнюсского саммита

Госпогранслужба: очередей грузовиков на границе с Россией почти нет

ДТЭК начала поставки газа из Польши

Дефицит внешней торговли товарами Украины снизился на 14%

Янукович: Тимошенко не получит эксклюзивных прав, закон - один для всех

«Нафтогаз» за 9 месяцев увеличил чистый убыток более чем в 2 раза

Fitch снизил рейтинги 9 украинских банков

Нацбанк запустил модернизированную систему карточных расчетов внутри страны

Янукович: у нас нет денег для модернизации предприятий под стандарты ЕС

Оппозиция зарегистрировала доработанный законопроект о лечении Тимошенко

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Миссию Кокса и Квасневского продлили до Вильнюсского саммита

Брюссель. Европейский парламент продлил миссию Пэта Кокса и Александра Квасневского в Украине до Вильнюсского саммита Восточного партнерства.

Об этом заявил президент Европейского парламента Мартин Шульц на пресс-конференции в Брюсселе.

“Конференция президентов Европарламента единогласно продлила миссию до последней минуты — Вильнюсского саммита...», - сказал Шульц и прибавил: «Решение все еще возможно найти.

В свою очередь Кокс заметил, что “на будущей неделе должна делаться не политика, а история». «Мы возвращаемся не для того, чтобы вмешиваться в дела, а чтобы помочь”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября главы миссии Европарламента Кокс и Квасневский докладывали конференции президентов Европарламента в Брюсселе результаты их миссии в Украине.

Верховная Рада 13 ноября, не смогла принять ряд законов, как того требовал ЕС в качестве предпосылки для подписания Соглашения об ассоциации на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября.

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Госпогранслужба: очередей грузовиков на границе с Россией почти нет

Очередей грузовиков на границе с Россией нет, исключение составляет пункт пропуска «Бачевск».

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, на данное время в пунктах пропуска на границе с Россией скопления грузовиков не наблюдается, кроме МППР «Бачевск» (Сумская область). Сейчас своей очереди на выезд в пункте пропуска и на подъезде к нему ожидают около 120 грузовиков.

Все остальные пункты пропуска работают в штатном режиме.

В целом, за счет принятых мер по минимизации последствий скопления автотранспорта в течение протяжении суток в пункте пропуска «Бачевск» оформлено на выезд более 300 грузовиков. Таким образом, ситуация в пунктах пропуска на российской границе остается стабильной и контролируемой.

Реагируя на ситуацию, Государственная пограничная служба Украины усилила пограничный контроль за счет дополнительных нарядов, организовала взаимодействие со смежными службами, подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, облгосадминистрациями и областными управлениями ГАИ.

Справка УНИАН. Таможенные органы, подчиненные Центральному таможенному управлению России, с 12 ноября начали реализовывать мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения таможенного транзита товаров, которые ввозятся на территорию Таможенного союза. В частности, отменено действие книжек международных дорожных перевозок (МДП), вместо них будут применяться другие виды обеспечения таможенного транзита. С 12 ноября таможенный транзит через Сумскую область в Российскую Федерацию осуществляется без книжек МДП. Об изменениях в законодательстве Министерство доходов и сборов Украины заблаговременно предупреждало перевозчиков.

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ДТЭК начала поставки газа из Польши

Крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК, подконтрольный украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, начал поставки природного газа из Польши по контракту с нефтегазовой компанией PGNiG, и планирует импортировать в ноябре 2013 года до 50 млн куб. м.

«Мы завершили тесты по польскому направлению и начали полноценные поставки. В текущем месяце компания планирует импортировать до 50 млн куб м газа и примерно аналогичный объем в следующем месяце», - сказал журналистам директор по коммерческой деятельности ДТЭК Андрей Фаворов.

Также Фаворов сообщил, что компания продолжит осуществлять поставки газа с территории Венгрии, которые ДТЭК наладил с июля 2013 года, при условии экономической целесообразности.

«В Венгрии рынок сложный, неглубокий с точки зрения количества газа и ограниченности числа хранилищ. Потребление газа в Венгрии может возрасти, если температура изменится, поэтому мне тяжело делать прогнозы по объему, который мы можем импортировать. Мы готовы рассмотреть возможность импорта до 50-100 млн куб. м в месяц при условии экономической целесообразности» - отметил Фаворов.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце октября 2013 года компания «ДТЭК Трейдинг», входящая в энергетический холдинг ДТЭК, заключила контракт на поставку природного газа с польской национальной нефтегазовой компанией PGNiG.

По данным компании, тестовые поставки осуществлялись с 28 по 31 октября, при этом максимальная суточная поставка составила до 3,5 млн куб. м.

ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. В ДТЭК работает 140 тысяч человек.

В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.

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Дефицит внешней торговли товарами Украины снизился на 14%

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 13,86% - до 9,708 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года экспорт товаров из Украины снизился на 9,3% - до 46,295 млрд долл., импорт сократился на 10,1% - до 56,003 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-сентябре 2013 года составил 0,83 (в январе-сентябре 2012 года – 0,82).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 216 стран мира.

По данным Госстата, в январе-сентябре 2013 года дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины - Россией - снизился в 1,5 раза - до 5,059 млрд долл. против дефицита в январе-сентябре 2012 года в 7,393 млрд долл.

По итогам января-сентября 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт природного газа снизился на 21,4% - до 8,205 млрд долл., импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) - на 78,3%, до 225,295 млн долл., импорт каменного угля - на 31,9%, до 1,490 млрд долл.

В январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина сократила экспорт черных металлов на 10,5% - до 10,746 млрд долл., экспорт изделий из черных металлов - на 5,2%, до 2,074 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-сентябре 2013 года против января-сентября 2012 года снизился на 4,5% - до 9,224 млрд долл., экспорт – вырос на 0,8%, до 5,113 млрд долл.

Украина в январе-сентябре 2013 года против аналогичного периода прошлого года сократила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей на 42,2% - до 2,634 млрд долл., импорт - на 24%, до 4,542 млрд долл.

Экспорт зерновых в январе-сентябре 2013 года против января-сентября 2012 года снизился на 14,5% - до 3,868 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения снизился на 8,6% - до 5,509 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился в 1,4 раза - до 7,397 млрд долл., в том числе экспорт товаров из Украины снизился на 9,1% - до 41,128 млрд долл., импорт сократился на 12,4% - до 48,524 млрд долл., коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (в январе-августе 2012 года – 0,82).

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.

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Янукович: Тимошенко не получит эксклюзивных прав, закон - один для всех

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что для экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко не будут созданы эксклюзивные права.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Запорожье.

"Моя позиция остается неизменной - все граждане Украины перед законом равны, верховенство закона и верховенство права - в первую очередь, и это касается всех. Никаких эксклюзивных подходов никто из граждан Украины не получит”, - сказал Янукович.

Он напомнил, что сейчас в парламенте зарегистрировано 5 законопроектов, которые позволяют осужденным выезжать за границу на лечение.

Янукович пообещал, что подпишет согласованный закон, в случае его принятия парламентом.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС предварительно планируют подписать Соглашение об ассоциации на саммите "Восточного партнерства", который состоится в литовском Вильнюсе 28-29 ноября.

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«Нафтогаз» за 9 месяцев увеличил чистый убыток более чем в 2 раза

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-сентябре 2013 года увеличила чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2012 года более чем в 2 раза - до 10,571 млрд грн с 4,462 млрд грн.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, составленном по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Согласно документу, чистый доход «Нафтогаза» от реализации продукции за 9 месяцев 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 49,321 млрд грн с 75,817 млрд грн.

Валовой убыток компании за январь-сентябрь 2013 года составил 3,231 млрд грн, в то время как аналогичный период прошлого года «Нафтогаз» закончил с валовой прибылью в 4,279 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в январе-июне 2013 года увеличил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 2,25 раз - до 9,998 млрд грн с 4,451 млрд грн.В 2012 году компания получила чистый убыток в размере 10,271 млрд грн, в то время как 2011 год закончила с чистой прибылью в размере 7,764 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Fitch снизил рейтинги 9 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за снижением суверенного рейтинга Украины снизило долгосрочные кредитные рейтинги 9 украинских банков до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом по всем рейтингам.

Об этом говорится в сообщении Fitch, текстом которого располагает УНИАН.

«Fitch Ratings снизил долгосрочные кредитные рейтинги эмитентов в иностранной валюте для «Государственного экспортно-импортного банка» («Укрэксимбанка»), Государственного «Ощадбанка», «Приватбанка», «Укрсиббанка», «Укрсоцбанка»,» VTB Банка», «ProCredit Банка», банка «Pravex», банка «Credit Agricole» до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозам по долгосрочным рейтингам», - говорится в сообщении.Одновременно Fitch пересмотрел прогноз по рейтингам «Альфа-банка» и банка «Пивденный» до негативного со стабильного.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Fitch Ratings понизил суверенный долгосрочный рейтинг Украины и рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом. Кроме того, был снижен рейтинг евробондов Украины до уровня «В-» с «В». Затем агентство понизило кредитные рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах 11 украинских компаний до «В-» с «В» с негативным прогнозом. В частности, понижены рейтинги агрохолдингов «Авангард», «Кернел», «Мироновский хлебопродукт», «Мрия», «Укрлендфарминг», энергетического холдинга «ДТЭК», горно-металлургических «Метинвест» и Fintest Trading, горно-обогатительной компании «Ferrexpo», а также транспортной «Лемтранс» и НАК «Нафтогаз».

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Нацбанк запустил модернизированную систему карточных расчетов внутри страны

Национальный банк Украины объявил старт модернизированной Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП), которая позволит обеспечить карточные расчеты внутри страны, снизить стоимость и повысить безопасность таких расчетов, заявил журналистам глава НБУ Игорь Соркин.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, событие имеет стратегическое значение для развития банковской системы Украины. «Если в 2011 году доля безналичных платежей составляла 8,1% от их общего объема, то за три квартала 2013 года это уже 16,7%, то есть, показатель вырос вдвое. Реализуя политику развития безналичных платежей, в 2012 году мы разработали стратегическую программу, которую внедряем. Ключевыми задачами этой стратегии являются модернизация карточной системы НСМЭП, внедрение центрального маршрутизатора и расчетного клирингового центра», - сказал Соркин.

Присутствующая на брифинге директор генерального департамента информационных технологий и платежных систем Нацбанка Наталья Синявская сообщила, что 30 сентября завершен пилотный проект, на сегодняшний день к центральному маршрутизатору подключены шесть банков («Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Дельта Банк», «Укргазбанк», «Хрещатик» и «Имэксбанк»), и другие банки уже могут подключаться на добровольной основе. «При подключении, помимо платежных инструментов, банк получает определенные преимущества. Тарифная политика прозрачна и понятна, и позволяет небольшому банку начать карточный бизнес», - сказала Синявская. По ее словам, НБУ предлагает безопасные и доступные по цене механизмы расчетов, в том числе с применением бесконтактных платежей, мобильных приложений и QR-кодов. Также Синявская сообщила, что расходы на модернизацию составили менее 50 млн евро, при этом в перспективе система позволит достигнуть доли рынка на уровне международных платежных систем - 40-50%.Представитель банкиров, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Мамедов отметил, что тарифная политика для банков будет почти в 3 раза дешевле, чем по международным системам, при этом система соответствует международным стандартам, и банки могут подключаться к системе оперативно и без дополнительных расходов. «В дальнейшем будут применяться чиповые карты, что позволит использовать платежную карту как социальную, проездной документ, студенческий билет, и уровень безналичных платежей будет расти», - сказал банкир.

Как сообщал УНИАН, в июне 2013 года Нацбанк начал пилотный проект, в рамках которого планировалось до 1 октября модернизировать Национальную систему массовых электронных платежей (НСМЭП) и отработать вопросы взаимодействия между банками-участниками и создаваемым НБУ маршрутизатором системы.

Стратегическая программа развития безналичных розничных платежей в Украине на 2012-2014 годы предполагает внедрение открытых международных стандартов построения маршрутизатора, расчетно-клирингового и процессингового центров НСМЭП, а также введение международных стандартов для чиповых карт. Национальный банк намерен создавать платежные карты с магнитной полосой и іEMV-чипом на базе открытых международных стандартов с использованием специальных технологий защиты данных для расчетов в сети Интернет и возможностью использования карт НСМЭП за границей при наличии на карте логотипа международной платежной системы.

Национальная система массовых электронных платежей (НСМЭП) - внутригосударственная, общенациональная платежная система, создана по инициативе Национального банка, работает в режиме промышленной эксплуатации с 2004 года. На сегодня участниками НСМЭП являются 58 банков и 9 небанковских финансовых учреждений, в том числе госпредприятие «Укрпочта». Банками-членами НСМЭП эмитировано 3,5 млн платежных карт по классической технологии и более 6 млн «национальных карт» для выплаты компенсаций вкладчикам бывшего Сбербанка СССР. В настоящее время установлено более 6 тысяч терминалов НСМЭП и более 11 тысяч терминалов в Украине принимают к оплате «национальные карты».

Стратегическая программа развития безналичных розничных платежей в Украине на 2012-2014 годы, утвержденная НБУ 14 июня 2012 года, предусматривает модернизацию НСМЭП, внедрение открытых стандартов для повышения ее привлекательности для банков и их клиентов.

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Янукович: у нас нет денег для модернизации предприятий под стандарты ЕС

Для модернизации предприятий Украины под стандарты Евросоюза необходимы огромные средства, которыми на сегодняшний день Украина не располагает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Запорожье на пресс-конференции Президент Украины Виктор Янукович.

«Огромной проблемой является модернизация предприятий под технические стандарты Евросоюза. Это вопрос, который необходимо решать, но он связан с огромными капиталовложениями, которых у нас на сегодняшний день нет», - сказал Янукович.

По его словам, огромные инвестиции, необходимые Украине для модернизации под стандарты ЕС, по данным экспертов, потребуют капиталовложений от 100 до 500 млрд.

Президент также отметил, что, безусловно, за последние время мы приблизились к стандартам и критериям ЕС, но далеки еще до их достижения. И в связи с этим наша продукция на сегодняшний день на рынках ЕС пока не востребована.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украине для модернизации и перестройки экономики для осуществления конкурентного товарооборота со странами Евросоюза сегодня нужно иметь около 160 млрд евро.

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Оппозиция зарегистрировала доработанный законопроект о лечении Тимошенко

Представители оппозиции в рабочей группе по подготовке законопроекта о лечении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко провели еще одно заседание, во время которого доработали проект закона №3599, учтя замечания Главного научно-экспертного управления Верховной Рады.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Батькивщины”.

Доработанный законопроект зарегистрирован в Верховной Раде под номером 3599-Д.

По словам члена рабочей группы Андрея Кожемякина, "было учтено 90% замечаний научно-экспертного управления парламента".

"Также учтены замечания, которые прозвучали от представителей Партии регионов во время заседания рабочей группы", - сказал он.

"Доработав этот законопроект, рабочая группа фактически решила все вопросы, которые поставило научно-экспертное управление", - отметил Кожемякин.

По его словам, законопроектом, в частности, предусматривается институт перерыва от отбывания наказания на период лечения за рубежом. При этом лицо, которое нуждается в лечении, в письменной форме дает обязательство вернуться в Украину после завершения лечения в 10-дневный срок.

Также проектом закона предусмотрено, что оплата такого лечения осуществляется лицом за собственный счет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 ноября, в работе группы по подготовке законопроекта относительно лечения осужденных за рубежом был объявлен перерыв до 16.00 18 ноября.Члены группы от оппозиции и власти не смогли достичь согласия относительно работы над законопроектом.

Кроме того, депутаты от оппозиции выразили возмущение по поводу того, что им заблаговременно не сообщили о сегодняшнем заседании рабочей группы.

Также перепалка между депутатами от власти и оппозиции возникла из-за того, что на заседании отсутствовали четыре члена рабочей группы: Андрей Мищенко (ВО “Свобода”), Дмитрий Шпенов (Партия регионов), Игорь Еремеев (внефракционный) и Сергей Гордиенко (КПУ).

УНИАН