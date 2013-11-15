ЕС предлагает только 0,5% от нужной суммы на внедрение евростандартов - Суслов

Москва. Европейский Союз предлагает Украине в рамках Соглашения об ассоциации помощь на внедрение европейский технических стандартов и регламентов в размере только 0,5% от необходимой суммы, причем эти стандарты могут не совпадать со стандартами, действующими в Таможенном союзе.

Об этом в интервью УНИАН сказал Представитель Украины в Евразийской экономической комиссии – наднациональном органе Таможенного союза Виктор Суслов.

«Эти регламенты, бесспорно, относятся к числу лучших в мире. Только вот для практического перевода экономики на них нужны огромные деньги. Европейские политики не захотели услышать неоднократные публичные заявления Николая Азарова, который сказал о том, что переход на технические регламенты и стандарты Евросоюза, предусмотренный проектом Соглашения об ассоциации, накладывает на Украину финансовые обязательства по их внедрению в объеме около 160 млрд евро за 10 лет», - сказал Суслов.

«Общеизвестно, что такими свободными средствами Украина в настоящее время не располагает, и даже в течение ближайших 10 лет располагать не будет. Помощь, которую предлагает ЕС, составляет всего лишь около 0,5% от этой суммы», - добавил он.

При этом Суслов отметил, что ЕЭК не будет давать никакой публичной политической оценки Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.

В тоже время, специалисты ЕЭК, безусловно, уже анализируют возможные экономические последствия для Таможенного союза от введения в действие этого соглашения.

По словам Суслова, в сущности, к компетенции ЕЭК относится две основные проблемы. Первая – это анализ ситуации, когда Украина одновременно может стать членом двух зон свободной торговли (со странами СНГ в соответствии с Соглашением о зоне свободной торговли СНГ и зоны свободной торговли с ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации). Гипотетически может возникнуть ситуация, когда менее конкурентоспособная продукция украинских производителей начнет вытесняться на рынки ТС более качественной и дешевой европейской продукцией. Об этой угрозе достаточно много и часто говорят представители России, отметил он.

Вторая проблема, по словам Суслова, связана с обязательствами Украины в Соглашении об ассоциации по поводу введения для внутреннего украинского производства европейских технических регламентов и стандартов.

«Здесь возникает угроза выстраивания технических барьеров в торговле между Украиной и странами ТС ввиду несовпадения технических регламентов ЕС и ТС. Может оказаться затрудненным в равной мере доступ как украинской продукции на рынки ТС, так и продукции стран ТС на рынки Украины», - сказал он.

При этом Суслов подчеркнул, что самое страшное, если будет затронута производственная кооперация.

«Украинский бизнес, наконец, начал понимать глубину этой проблемы, в связи с чем обратился к Президенту Украины с предложением о переносе подписания Соглашения об ассоциации на год. Тем временем, ТС продолжает активно разрабатывать и внедрять собственные технические регламенты. И проблема расхождения технических регламентов Украины и ТС начинает обостряться, даже независимо от подписания или неподписания Соглашения об ассоциации», - сказал он.

Суслов убежден, что если пытаться сохранить свое место на рынках ТС – а сегодня торговля со странами ТС составляет 38% от общего товарооборота Украины, в том числе доля технологической продукции в украинском экспорте в РФ составляет 39,3% - то надо очень срочно принимать решения о тех или иных способах гармонизации технических регламентов Украины с техническими регламентами ТС.

«Промедление поистине подобно смерти для промышленности», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе 29 ноября.

После подписания большая часть (90%) норм свободной торговли будет временно применяться в отношениях между Украиной и ЕС после ратификации документа Верховной Радой и Европарламентом.

Политическая часть вступит в силу после ратификации всеми 28-ю странами-членами ЕС.

По словам главы правительства Николая Азарова, для адаптации украинских технических регламентов к требованиям Евросоюза Украине в течение 10 лет потребуется до 165 млрд евро.