Шансы на подписание соглашения Украины с ЕС оценивают в 51% - вице-президент ЕП

Варшава. Вице-президент Европарламента Яцек Протасевич оценивает в 51% шансы на подписание Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он заявил в пятницу в эфире Польского радио.

"Я верю, потому что являюсь человеком большой веры и стараюсь смотреть оптимистически на мир, но также потому, что вчера было совместное заседание депутатов Европарламента и Верховной Рады Украины, на котором даже из уст представителей Партии регионов звучали оптимистические (прогнозы)", - сказал Протасевич, который является представителем польской партии власти "Гражданская платформа".

Он призвал эффективнее действовать для того, чтобы Украина все же подписала соглашение, и обратил внимание на усилия России, которая пытается убедить украинскую власть отказаться от европейской интеграции в пользу вступления в Таможенный союз.

"Нашим национальным интересом является не витать в облаках, но приступить к игре за будущее Украины, потому что для нас это тоже должно быть важно", - сказал Протасевич.

Он критически оценил заявления своего коллеги по партии, евродепутата Яцека Сариуша-Вольского, который считает, что Евросоюз – из-за невыполнения Украиной ряда условий - должен подписать соглашение об ассоциации лишь после избрания нового главы Украинского государства в 2015 году. "Хорошо, что есть кто-то, как депутат Сариуш-Вольский, который твердо заявляет о наших ожиданиях и условиях, но сейчас есть пара дней для того, чтобы вести переговоры, а не угрожать кулаками", - сказал Протасевич.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе 29 ноября.

После подписания большая часть (90%) норм свободной торговли будет временно применяться в отношениях между Украиной и ЕС после ратификации документа Верховной Радой и Европарламентом.

Политическая часть вступит в силу после ратификации всеми 28-ю странами-членами ЕС.